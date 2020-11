Suzuki V-Strom 650 XT devient assez cher en Inde avec la mise à jour BS6!

Suzuki a lancé son premier gros vélo BS6 en Inde – le V-Strom 650 XT – pour Rs 8,84 lakh (ancien showroom). C’est une randonnée assez raide par rapport au modèle BS4 qui était au prix de 7,46 lakh Rs, mais la moto elle-même n’a pas été mise à jour en dehors de la conformité BS6.

Suzuki a lancé sa première grosse moto BS6 en Inde il y a quelques jours et c’est la V-Strom 650 XT. Le BS6 Suzuki V-Strom 650 XT a été évalué en Inde à Rs 8,84 lakh (ex-salle d’exposition). C’est une randonnée assez raide sur le modèle BS4 qui était au prix de Rs 7,46 lakh, ex-salle d’exposition. La hausse des prix est d’un énorme lakh Rs 1,37. La V-Strom 650 XT a été présentée plus tôt cette année à l’exposition automobile 2020, mais il a fallu tellement de temps à l’entreprise pour lancer la moto dans le pays en raison des retards liés à Covid-19.

La forte hausse des prix est assez surprenante et franchement injustifiée, car la moto n’est pas considérablement mise à jour et peu de choses ont réellement changé sur la moto. Il continue d’être propulsé par un moteur bicylindre en V à 90 degrés à DACT de 645 cm3 produisant 70,7 ch et 62 Nm. Les chiffres sont très légèrement inférieurs de 0,3 PS et 0,3 Nm par rapport au modèle BS4-spec. Le couple maximal est cependant produit 200 tr / min plus tôt à 6 300 tr / min. Suzuki propose également un ABS à deux canaux et un système de contrôle de traction à 3 niveaux (2 niveaux + off) avec le V-Strom 650 XT.

La XT est en fait la variante hors route la plus hardcore de la V-Strom 650. La moto roule sur des roues à rayons de 19 pouces à l’avant et de 17 pouces à l’arrière. Les fonctions de suspension sont gérées par des fourches télescopiques de 43 mm à l’avant et un mono-amortisseur lié réglable pour la précharge et l’amortissement du rebond à l’arrière. Le freinage est assuré par deux disques de 320 mm à l’avant avec des étriers à deux pistons à l’avant, tandis que l’arrière reçoit un seul disque de 260 mm serré par un étrier à piston unique.

La moto n’a en fait pas changé à part qu’elle répond maintenant aux normes d’émission BS6. Même les caractéristiques et le design sont exactement les mêmes qu’avant. Suzuki propose la BS6 V-Strom 650 XT en deux options de couleur – Champion Yellow et Glacier White. En termes de rivaux, le V-Strom 650 XT est directement opposé à la BS6 Kawasaki Versys 650, cette dernière étant beaucoup plus abordable à Rs 6,79 lakh.

En fait, à ce prix, le V-Strom 650 XT se situe désormais entre le Kawasaki Versys 650 et le plus grand quatre cylindres Versys 1000 au prix de Rs 10,99 lakh. Ce dernier est disponible avec des rabais importants chez les concessionnaires Kawasaki et c’est pourquoi la Suzuki peut avoir du mal à justifier son prix. Suzuki propose cependant des accessoires d’une valeur de 60000 Rs pour les 30 premiers clients de la BS6 V-Strom 650 XT, notamment une béquille centrale, un protège-chaîne, une veste d’équitation et des protecteurs de collision. Suzuki offre également les avantages d’une assurance gratuite d’une valeur de Rs 40 000.