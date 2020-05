Suzuki Jimny montre ses compétences hors route avec Ford Raptor et Jeep Wrangler

Voici une vidéo où vous pouvez voir l’humble Suzuki Jimny faire du tout-terrain contre le puissant Ford Ranger Raptor et le Jeep Wrangler Rubicon.

Le lancement de Maruti Suzuki Jimny est encore loin. En raison des conditions économiques qui prévalent actuellement dans notre pays, Maruti évalue toujours le lancement du tout-terrain compact pour l’Inde. Il a été présenté à l’Auto Expo 2020, où les responsables ont laissé entendre qu’ils prévoyaient de l’apporter d’ici la fin de cette année ou au début de 2021.

Sur les marchés mondiaux, Jimny est déjà vendu à grande échelle et très populaire. Dans certains pays européens, la période d’attente a littéralement augmenté jusqu’à un an. Il est connu pour ses dimensions compactes, sa grande capacité tout-terrain et son prix abordable pour la poche. Voici une vidéo où vous pouvez voir Jimny prouver ses compétences hors route contre Ford Raptor et Jeep Wrangler Rubicon.

Lire aussi: Mahindra XUV500, Toyota Innova et Maruti Alto tout-terrain sur la route la plus dangereuse d’Inde – Vidéo

Comme nous le savons tous, les Ford Raptor et Jeep Wrangler Rubicon sont capables de tout-terrain. Ils sont littéralement à l’avant-garde du tout-terrain et sont populaires dans le monde entier pour cela. Donc, pour une humble voiture comme Jimny, emprunter les mêmes routes que ces biggies, pourrait être difficile. En parcourant la vidéo, nous découvrons que ce n’est pas si difficile.

Le premier test implique la conduite à grande vitesse sur le sable. Vous pouvez tous les voir gérer facilement, car tout le monde a des composants électroniques qui aident à maintenir la traction et la stabilité. Jimny semble amusant à conduire, mais parmi les trois, le critique trouve que Raptor est le plus approprié pour ce terrain.

Le deuxième est le test de pataugeoire. Jimny obtient la profondeur de pataugeoire la plus basse de 300 mm, suivi de Wrangler avec 762 mm et enfin du Raptor avec 800 mm de capacité de pataugeoire. Le mode rampant du Jeep Wrangler l’aide efficacement car il maintient la traction tout en offrant un faible couple généreux.

Lire aussi: Suzuki Jimny contre Renault (Dacia) Duster Off-Roading Challenge – Vidéo

Enfin, il y a le test en côte où vous pouvez voir les voitures traverser un terrain difficile. Suzuki Jimny travaille très dur et fait bien les choses. Vous pouvez voir la hauteur de sa roue arrière dans l’air. En ce qui concerne le Raptor et le Wrangler, les deux gèrent cela facilement sans aucun levage élevé des roues. Au final, le vainqueur ultime se présente sous le nom de Jeep Wrangler Rubicon.