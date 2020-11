Suzuki Jimny épuisé en seulement 3 jours au Mexique

Suzuki Jimny vient de faire ses débuts sur le marché mexicain via la route CBU et en seulement 72 heures, il est complètement épuisé pour 2021.

Suzuki Jimny est une voiture très populaire sur les marchés mondiaux, en raison de son style robuste et compact à un prix abordable. Il a d’abord été lancé sur les marchés japonais et européens, où il faisait face à une énorme demande. Dans les pays européens, il a littéralement eu une période d’attente de plus d’un an et a été temporairement suspendu en raison du grand nombre de réservations.

Récemment, Suzuki a lancé le Jimny au Mexique en tant que CBU. Ainsi, seulement 1000 unités ont été importées pour 2021 et en fonction de la demande, ils verront si elle sera réintroduite plus tard. Cependant, en seulement 72 heures, toutes les unités de Jimny ont été réservées. Le SUV lifestyle a été complètement épuisé pour l’année 2021!

En seulement 3 jours, les 1000 unités épuisées sont un record en soi. Les livraisons commenceront en janvier 2021. Toutes ces unités étaient basées sur l’ordre d’achat. Très probablement, d’ici février ou mars, les livraisons devraient être terminées. Même le marché indien devrait bientôt obtenir le Jimny, mais différent de ce que le reste du monde obtiendra.

Le marché indien va recevoir la version 5 portes de Jimny, fabriquée exclusivement pour nous. Il a été récemment présenté à l’Auto Expo 2020, mais dans un format 3 portes. Après que Maruti ait arrêté le Gypsy en raison des normes de sécurité et d’émission, il présentera Jimny comme le remplaçant ultime, probablement du même nom.

En Inde, Jimny obtiendra un moteur à essence quatre cylindres de 1,5 litre qui produira 105 ch et 138 Nm de couple maximal. Les options de transmission comprendront une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses et un convertisseur de couple à 4 vitesses. Bien qu’il se positionne comme un tout-terrain dans la plupart des pays, il se présentera ici comme un SUV de style de vie qui peut faire du tout-terrain. En outre, il ne viendra pas avec les technologies tout-terrain que vous obtenez dans d’autres pays.