Suzuki dévoile le Swift Facelift 2020 à l’international; L’Inde bientôt liée?

Le lifting Suzuki Swift 2020 contient des modifications cosmétiques intérieures et extérieures ainsi que des équipements supplémentaires. Le lifting Swift aux spécifications indiennes pourrait cependant être plus important.

Il y a quelques jours à peine, nous vous avons signalé une fuite d’image du lifting Suzuki Swift 2020 pour le marché international. Maintenant, Suzuki est allé de l’avant et a officiellement dévoilé le lifting Swift 2020 à l’international. Le Swift mis à jour présente des changements cosmétiques très doux à l’extérieur et des révisions mineures à l’intérieur également. Il y a également eu quelques ajouts en termes d’équipement. Le Swift mis à jour a officiellement été mis en vente au Japon.

Le lifting de la Suzuki Swift 2020 dévoilé

Les changements ne sont pas si évidents dès le premier coup d’œil, mais les plus avertis d’entre vous remarqueront la nouvelle calandre en nid d’abeille avec une bande chromée entre les deux. Le pare-chocs présente également quelques modifications légères, mais le reste du visage semble à peu près inchangé, y compris les phares. De profil, les berlines à hayon ont gagné de nouvelles jantes en alliage mais il n’y a pas d’autres changements. L’arrière de la voiture reste également pratiquement identique, y compris les feux arrière, mais le pare-chocs arrière a été légèrement révisé pour un look plus sportif.

Les nouveaux packs Swift présentent de subtils changements cosmétiques extérieurs et intérieurs.

Tout comme l’extérieur, les changements à l’intérieur ne sont pas si évidents dès le premier coup d’œil. Cependant, si vous regardez de près, vous verrez que Suzuki a apporté des révisions mineures à la conception et aux garnitures du tableau de bord, ainsi que de nouveaux tissus de siège, de rembourrage et de garnitures de toit également. En termes d’équipement, la Swift mise à jour dispose également de palettes de changement de vitesse et d’une caméra de stationnement à 360 degrés sur les variantes de spécifications supérieures de la voiture.

Intérieur de la Suzuki Swift Facelift 2020.

Vous pouvez vous attendre très prochainement à ces révisions sur le Swift aux spécifications indiennes, probablement d’ici la fin de l’année. Sur le plan international, Suzuki propose une gamme de moteurs sur la Swift qui comprend un moteur à essence de 1,2 L, un moteur à essence hybride doux de 1,2 L et même un modèle hybride complet. En Inde cependant, nous ne nous attendons pas à ce que Maruti Suzuki propose des modifications mécaniques sur le nouveau lifting Swift. Actuellement en Inde, la Swift est propulsée par un moteur à essence 1,2 litre K12B conforme à BS6 qui produit 83 ch et 113 Nm de couple. Les options de boîte de vitesses comprennent une boîte manuelle à 5 vitesses et une AMT à 5 vitesses.

Il y a cependant des spéculations que le lifting Swift pourrait obtenir le moteur à essence DualJet 1,2 L du Baleno qui produit 90 ch et 113 Nm de couple. Cela pourrait également signifier qu’il pourrait également être proposé avec la technologie hybride douce de Maruti Suzuki. Reste à savoir si Maruti apporte cette version en Inde. La version actuelle du Swift se vend de Rs 5,19 lakh à Rs 8,02 lakh en Inde. Le modèle revisité ayant fait ses débuts au niveau international, il pourrait bientôt arriver en Inde.