Suzuki Burgman Street 125 contre Yamaha Ray ZR 125

Découvrez cette course rapide entre Suzuki Burgman Street 125 et Yamaha Ray ZR 125, tous deux nouveaux venus dans le segment 125cc.

L’année dernière, Yamaha a fait une grande entrée dans le segment des 125 cm3 après avoir apporté ses deux scooters populaires – Fascino et Ray ZR. Les deux ne sont plus disponibles avec un moteur de 110 cm3. Dans le segment des 125 cm3, il y a de nombreux nouveaux venus dont Suzuki Burgman Street, TVS Ntorq et Aprilia Storm 125.

Voici une longue course de dragsters entre Suzuki Burgman Street 125 et Yamaha Ray ZR 125. Tous deux sont des scooters conformes BS6 et 125cc. Depuis la ligne de départ, la rue Burgman prend une avance rapide. Jusqu’à la fin, il parvient à maintenir une distance énorme avec le Ray, devenant finalement le gagnant.

Au second tour, encore une fois, Burgman Street prend la tête. Cependant, pendant quelques bonnes secondes, la Yamaha Ray ZR 125 dépasse la Suzuki Burgman Street. L’écart entre les deux est très moindre. Bientôt, Burgman reprend la tête en remportant la course. Les deux sont des maxi scooters et ont une ergonomie de conduite et un aérodynamisme similaires.

Nous avons conduit les deux scooters et avons constaté que la rue Burgman est très dynamique et percutante. Il aime gagner de la vitesse très rapidement et avec une posture de conduite confortable, cela devient très amusant à conduire. Le Ray ZR, quant à lui, est mieux dans une conduite détendue avec un moteur percutant, mais pas du tout énergique. Ray est un scooter très humble à conduire.

Burgman obtient un moteur refroidi par air de 124,6 cm3 qui produit 8,7 PS et 10 Nm de couple maximal. Ray, d’autre part, obtient également un moteur refroidi par air de 124,6 cm3, mais produit 8,2 PS et 9,7 Nm de couple. Sur les papiers, les chiffres ne montrent peut-être pas une énorme différence, mais comme ce sont des scooters très légers, cela compte dans une certaine mesure. Burgman est au prix de Rs 77 900 et le Ray ZR 125 est un prix comparativement moins cher, de Rs 69 500 à Rs 72 500 (tous les prix hors salle d’exposition).