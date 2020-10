Suzanne Brewer conçoit un fauteuil roulant «à la Segway» pour permettre aux utilisateurs de se tenir debout

L’architecte londonien Suzanne Brewer a créé un prototype de fauteuil roulant avec seulement deux roues et un siège en selle qui fait passer l’utilisateur de la position assise à la position debout dans un mouvement fluide. Appelé Walking Wheelchair, le véhicule permet à son occupant de s’engager dans son environnement à la hauteur d’un -personne corporelle, ce qui est bénéfique à la fois sur le plan social et logistique. « Tant de situations impliquent de rester debout, qu’il s’agisse de faire une présentation au travail, de se faire servir dans un bar ou de marcher dans l’allée », a déclaré Brewer, qui a développé le design ensemble avec son fils Jarvis. « Sans parler de situations pratiques comme atteindre une étagère dans un supermarché ou utiliser une cuisine. Nous avons remarqué combien de fois les personnes en fauteuil roulant peuvent se perdre dans une foule et avons pensé à quel point ce serait merveilleux si elles pouvaient avoir un conversation au niveau des yeux. « Suzanne Brewer a développé le fauteuil roulant Walking avec son fils Jarvis, bien que d’autres sociétés telles que Levo, Sunrise Medical et Dassault Systèmes aient développé fauteuils roulants, ceux-ci reposent généralement sur quatre à six roues pour équilibrer le poids de l’utilisateur tandis que la chaise se déplie dans un panneau arrière plat pour les maintenir debout à l’aide de genouillères.Le deux-roues de Brewer présente un design plus profilé qui vise à imiter le mouvement naturel de la position debout, avec un siège qui se lève droit comme celui d’une chaise de bureau. « La technologie protégée par un brevet est le siège en selle, qui soulève le corps verticalement et permet aux jambes de reposer de chaque côté, créant l’illusion de la position debout, » Brewer a déclaré à Dezeen. « L’autre technologie importante est l’empattement de style Segway, qui est beaucoup plus petit que la base conventionnelle d’un fauteuil roulant électrique. Il a un rayon de braquage plus serré et est plus léger car il ne repose pas sur le poids pour équilibrer le corps. »Hoobox lance le premier fauteuil roulant contrôlé par les expressions faciales Car Brewer et son fils n’avaient jamais développé auparavant de prototype et manquaient de budget pour créer les composants individuels à partir de zéro, ils ont acheté différentes pièces sur Internet et les ont «frankensteined» avec l’aide d’ingénieurs qualifiés. »J’ai commandé l’empattement de Slovaquie parce qu’il était moins cher en euros et surtout peut être contrôlé en utilisant votre torse ou un joystick plutôt que votre pied « , a déclaré Brewer. » Le piston, qui soulève le siège de la selle, est fabriqué à partir du pied d’un bureau debout électrique et de la ceinture de sécurité que j’ai trouvée sur eBay. » «Mes compétences en architecture ont énormément aidé, même inconsciemment», a-t-elle poursuivi. «Je pouvais visualiser à quoi nous voulions que le résultat final ressemble et fonctionne, tout comme vous le faites lors de la conception d’un bâtiment, et je «Le prototype qui en résulte est conçu pour ressembler davantage à un prototype de voiture« ambitieux et souhaitable »qu’à une aide au handicap, avec un revêtement en cuir blanc et un cadre chromé brillant . La chaise pneumatique conçue par les étudiants permet aux passagers handicapés d’utiliser une seule chaise pour tout le voyage. La hauteur à laquelle le siège se lève peut être ajustée, afin de faire varier le poids porté par les jambes. Selon Brewer, cela aide à prévenir la perte de densité osseuse, qui peut être causée par de longues périodes d’immobilité.Après avoir été examiné par le Back Up Trust, un organisme de bienfaisance qui soutient les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, et à l’hôpital Stoke Mandeville, la conception est sur le point d’être testé sur le terrain. « Nous sommes à la limite de nos fonds et de nos connaissances, donc notre objectif est maintenant de trouver quelqu’un, avec des capacités éprouvées, pour faire progresser la conception et la mettre sur le marché », a déclaré Brewer. En vedette quatre roues au lieu de deux et a été examinée à l’hôpital Stoke Mandeville L’architecte a fondé son cabinet en 2007, à l’arrière de sa cour intérieure étant nommée finaliste pour les deux prix RIBA. Comme sa première incursion dans la conception de produits, le fauteuil roulant marche Parmi les autres projets sélectionnés figurent la Nestbox modulaire, qui peut transformer une voiture en camping-car, le robot compagnon intelligent Moxie pour les enfants et un low-co test VIH de poche pour les utilisateurs des pays en développement.

