Susquehanna Soniqs remporte deux titres consécutifs de la PUBG Continental Series

Après trois semaines de compétition, les Susquehanna Soniqs ont conservé leur avance pour remporter leur deuxième championnat nord-américain au PUBG Continental Série 3.

Cette victoire renforce Soniqs comme la meilleure NA de 2020 PUBG squad après des victoires consécutives de PCS au cours des derniers mois.

James «TGLTN» Giezen a continué à faire ses preuves comme l’un des meilleurs joueurs de NA en aidant son équipe à se retirer tard après que les Gascans de Guadalajara et Oath Gaming aient tous deux organisé des manches tardives. Soniqs a remporté deux victoires le dernier jour de l’événement pour se remettre en tête et a été aidé par d’autres équipes qui ont éliminé leur meilleure compétition au début des derniers matches.

Soniqs s’est accroché à cette première place, repartant avec 54000 $ et le titre PCS NA dos à dos. Au total, l’équipe a remporté sept des 24 matches et a mené l’événement pendant une grande partie des trois semaines de compétition, avec un total final de 150 points de victoire et 265 au total.

TGLTN a enregistré le plus de passes décisives en phase de groupes, tandis que Luke «luke12» Newey de Shoot To Kill a remporté les autres prix et le MVP voté par la communauté pour le tournoi à la ronde. La STK était la seule équipe à avoir battu les Soniqs en phase de groupes, mais ils ont chuté en séries éliminatoires et ont terminé septième.

Cela a fini par être une course à trois équipes entre Soniqs, Gascans et Oath avant les derniers matchs, ce que TGLTN a noté comme leur plus grand obstacle de l’événement.

«Lorsque les Gascans sont sortis et nous ont défiés pour la première place, il a été vraiment difficile de maintenir un bon mental», a déclaré TGLTN. « Mais maintenant que nous avons gagné, je ne pourrais pas être plus heureux, la victoire signifie plus que l’argent. »

Il faudra maintenant attendre de voir quelles équipes sortiront en tête en Europe et dans les autres régions PCS, car toutes les équipes commencent à attendre avec impatience l’annonce récente. PUBG Global Invitational.S, qui sera un tournoi physique en Corée du Sud avec un prize pool de 3,5 millions de dollars, qui débutera en février.

