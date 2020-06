Sushant Singh a signé Paani face à Anushka Sharma

C’est une pilule difficile à avaler quand on sait que la personne qui a travaillé pour le film le plus émouvant ne sera pas là pour le promouvoir. Nous parlons de l’acteur du film (M.S Dhoni) qui a enseigné la patience et de celui qui a montré qu’il n’y a rien d’important dans la vie que la vie elle-même (Chichhore). Sushant Singh Rajput, qui s’est suicidé à l’âge de 34 ans dans son appartement de Bandra, a apparemment fait partie du film «Dil Bechara».

50 rêves avant la mort révélés par le journal intime de Sushant Singh Rajput!

Sushant Singh Rajput: Projets futurs

Mukesh Chhabra a débuté ses débuts de réalisateur par le tournage de Dil Bechara en 2017. Dil Bechara était prévu le 29 novembre 2019, avant que le réalisateur du film ne soit accusé sous #MeToo. La prochaine date de sortie était prévue pour le 8 mai 2020.

Depuis lors, il y avait une discussion en cours dans l’équipe pour savoir s’il fallait le publier en ligne ou en salles. Dil Bechara met en vedette Sushant Singh Rajput, Sanjana Sanghi et Saif Ali Khan.

Le film est basé sur le roman à succès de John Green, «The Fault In Our Stars», publié en janvier 2012. À ce jour, les créateurs du film ont vendu leurs droits numériques à Hotstar.

Sushant Singh Rajput

Malheureusement, ce film serait le dernier film de Sushant. Ses futurs projets incluent le film «Paani» avec Anushka Sharma, réalisé par Aditya Chopra. Clairement, Aditya Chopra doit reconsidérer le rôle du principal responsable.

L’acteur de 34 ans souffrait de dépression au cours des six mois précédents. Selon les rapports de la police, aucune lettre de suicide n’a été trouvée alors qu’ils avaient trouvé ses médicaments de traitement, ce qui montre qu’il souffre depuis quelques mois.

L’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput pendu dans sa maison [Shocking Video]