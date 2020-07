SUSE publie une mise à jour majeure de Linux

SUSE a publié les prochaines versions de son système d’exploitation phare, SUSE Linux Enterprise (SLE) 15 Service Pack 2 et son dernier programme de gestion d’infrastructure, SUSE Manager 4.1. Rapports ZDNet: SLE 15 SP2 est disponible sur les architectures matérielles x86-64, Arm, IBM POWER, IBM Z et LinuxONE. Cette nouvelle édition de serveur Linux est basée sur le noyau Linux 5.3. Cette nouvelle version du noyau inclut des fonctionnalités en amont telles que la prise en charge de la limitation de l’utilisation dans le planificateur de tâches et une attente d’espace utilisateur économe en énergie. D’autres fonctionnalités nouvelles et remarquables incluent:



– Prise en charge de la migration d’openSUSE Leap vers SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Avec cela, vous pouvez essayer la distribution gratuite et communautaire openSUSE Linux, puis, si vous trouvez que c’est un bon choix pour votre entreprise, passez à SLES.

– Recherche étendue de paquets. En utilisant le nouveau Zypper, le gestionnaire de paquets de ligne de commande de SUSE, l’option de commande – zypper search-packages – les administrateurs système peuvent désormais rechercher dans tous les référentiels SUSE, même ceux qui ne sont pas activés. Cela permet aux administrateurs de trouver plus facilement les progiciels requis.

– Le kit de développement logiciel (SDK) SLE est désormais intégré à SLE. Les packages de développement sont fournis avec les packages standards.

– Python 3: SLE 15 offre une prise en charge complète du développement Python 3. SLE prend toujours en charge Python 2 pour le moment.

– 389 Directory Server remplace OpenLDAP en tant que service d’annuaire LDAP.

– L’outil de mise en miroir du référentiel (RMT) remplace l’outil de gestion des abonnements (SMT). RMT permet la mise en miroir des référentiels SUSE et des référentiels personnalisés. Vous pouvez ensuite enregistrer les systèmes directement auprès de RMT. Dans les environnements avec une sécurité renforcée, RMT peut également proxy d’autres serveurs RMT.

– Meilleure continuité des activités grâce à l’amélioration de l’application SLE Live Patching. SUSE affirme que Live Patching augmente le temps de fonctionnement du système jusqu’à 12 mois. SLE Live Patching est également désormais disponible pour les architectures mainframe IBM Z et LinuxONE.

Quant à SUSE Manager 4.1, il s’agit d’une solution de gestion et d’automatisation d’infrastructure open source améliorée qui réduit les coûts, identifie les risques, améliore la disponibilité et réduit la complexité dans les environnements de périphérie, cloud et de datacenter. Avec SUSE Manager, vous pouvez garder les serveurs, les machines virtuelles, les conteneurs et les clusters sécurisés, sains, conformes et nécessitant peu de maintenance, que ce soit dans un cloud privé, public ou hybride. C’est particulièrement important de nos jours en raison des perturbations du personnel informatique liées à la pandémie de coronavirus. SUSE Manager 4.1 peut également être utilisé avec le programme Salt DevOps. Son frère du marché vertical, SUSE Manager for Retail 4.1, est optimisé et spécialement conçu pour le commerce de détail. Cette version comprend des améliorations pour les petites opérations de magasin, des capacités hors ligne et une gestion des images améliorées via Wi-Fi, ainsi que des capacités améliorées de gestion et de surveillance des machines virtuelles. Simultanément, il peut étendre les environnements de vente au détail à des dizaines de milliers de terminaux et aider à moderniser les déploiements de points de service.