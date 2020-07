Susanna Griso embarrasse Salvador Illa avec une question sur les critiques de sa direction

Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a pris le temps ce jeudi d’accorder une interview à «Miroir public»et analyser l’évolution des 67 foyers actifs de covid-19 en Espagne à l’heure actuelle. Le représentant du PSOE a assuré que le gouvernement espagnol « tout le soutien » aux communautés autonomes parce que le virus « est toujours là », bien que exclut l’implantation à nouveau de l’état d’alarme à court terme et le confinement général qui en résulte.

Susanna Griso n’a pas hésité à reconnaître qu’Illa devient un « exemple de modération et de bon ton »« pour ses interventions au Congrès des députés et dans ses apparitions publiques récurrentes. » On le voit dans cette interview et aussi dans toutes ses apparitions précédentes « , a expliqué le présentateur.

Répondre aux reproches

Griso lui a également posé des questions plus tendues: « Cela vous fait mal de vous être fait reprocher tant de fois que vous n’êtes pas un expert dans le domaine? Qu’il a un diplôme en philosophie et que, par des honoraires de la CFP, par hasard, pure carambole, s’est retrouvé au ministère de la Santé Et avez-vous dû faire face à la situation la plus compliquée que ce pays ait connue? « , A-t-il dit. » Il est courant qu’il y ait des critiques politiques. J’ai essayé de faire mon travail au mieux de mes capacités et j’ai eu la chance de trouver des fonctionnaires très professionnels«