Survivor Series 2020: Paul Heyman sur Roman Reigns et la carrière de l’Undertaker

Alors que l’Univers de la WWE se prépare pour l’une des pièces maîtresses de l’année, l’un des grands esprits de l’industrie a rendu hommage à deux des plus grands noms de Survivor Series 2020.

S’adressant à Sport360, Paul Heyman a fait part de ses réflexions sur la réputation de Roman Reigns, tout en retirant sa casquette à The Undertaker et à son incroyable carrière de 30 ans qui sera célébrée lors du pay-per-view de ce week-end.

« Peut-être la plus grande carrière de l’histoire de la WWE », a déclaré Heyman à propos du passage inégalé de Deadman au sommet de la WWE. «Mais ce n’est pas le succès qu’il a gagné, obtenu et apprécié qui rend son histoire aussi fascinante que la douleur et la souffrance qu’il a subies silencieusement et dont il ne s’est jamais plaint, afin de livrer ces performances qui vivront dans l’histoire. pour toujours. »

La liste des blessures de l’Undertaker était bien documentée vers la fin de sa carrière, et Heyman dit que cela indique quelqu’un qui a passé si longtemps au sommet.

«Comme pour tout athlète, interprète ou combinaison des deux, il y a un énorme sacrifice qui est exigé afin de pouvoir vivre les rêves de n’importe qui et certainement plus l’étoile que vous devenez grande, plus le bilan est élevé et plus le sacrifice est important. , » il a dit.

Reigns a vu un changement d’attitude ces derniers temps et affrontera Drew McIntrye dimanche. Les deux hommes détiennent respectivement les meilleurs titres des marques Smackdown et Raw, Reigns détenant potentiellement un as avec Heyman dans son coin.

L’ancien avocat de Brock Lesnar, affirme que Reigns est incontestablement le plus grand nom du jeu en ce moment.

«Il est la plus grande superstar non seulement sur Smackdown, mais dans toute la WWE que ce soit Smackdown, RAW ou NXT et en fait la plus grande superstar de tous les divertissements sportifs d’aujourd’hui, et à juste titre. Si je m’amusais plus à travailler avec Roman Reigns, la législation serait probablement considérée comme illégale. »

Heyman suggère que ce dimanche sera celui des annulés et cimentera la place de Reigns au sommet de l’arbre – contre un concurrent dont on se souviendra lui-même comme un grand de la WWE.

«Survivor Series 2020 restera dans l’histoire alors que la nuit, une fois de plus, Roman Reigns a démontré au monde que quelques jours après son huitième anniversaire d’être sur la liste principale de la WWE, Roman Reigns a gagné sa position comme étant LA plus grande superstar de toute la WWE et en fait dans tous les divertissements sportifs », a expliqué Heyman. «Et bien que Drew McIntyre va entrer dans l’histoire et l’un des meilleurs et des plus grands champions de la WWE de tous les temps, Drew McIntyre va devoir accepter le fait que LE champion et superstar numéro un de la WWE est Roman Reigns et ce sera être démontré ce dimanche à Survivor Series.

L’univers de la WWE au Moyen-Orient peut regarder Survior Series, qui se déroulera aux premières heures du lundi 23 novembre, exclusivement sur le réseau WWE.

