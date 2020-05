Surfaces de brevet de charge sans fil DualSense récemment déposées

Le contrôleur DualSense PS5 aura un certain nombre de cloches et de sifflets, des commentaires haptiques et un bouton de partage révisé à son facteur de forme plus grand et au pavé tactile mis à jour. Certaines des fonctionnalités du nouveau contrôleur semblent épuiser la batterie, ce qui se révèle souvent préjudiciable aux sessions de jeu plus longues. Cependant, il est possible que Sony travaille de manière préventive sur un moyen de résoudre ces problèmes. Si un brevet déposé récemment est utilisé par le fabricant du matériel, le DualSense peut offrir des capacités de charge sans fil pouvant être utilisées pendant la lecture.

Tel que repéré par Gaming Route, un document pour le brevet de l’adaptateur de charge sans fil de Sony a été publié par le Bureau américain des brevets et des marques en février dernier. Selon l’abrégé du document, le brevet concerne:

Un adaptateur de charge sans fil qui peut s’enclencher sur un contrôleur de jeu informatique peut être couplé par induction à une base de chargement pour recharger sans fil une batterie dans le contrôleur. L’adaptateur peut également inclure des clés qui reflètent les touches du contrôleur afin qu’un joueur puisse retirer l’adaptateur avec le contrôleur de la base de chargement, garder l’adaptateur sur le contrôleur et utiliser à la fois les touches du contrôleur et les clés de l’adaptateur pour contrôler un jeu sur ordinateur.

Les «touches du contrôleur» référencées dans l’abrégé se rapportent aux boutons «X» et «O» dans l’image ci-dessous, chacun étant parallèle à l’autre à l’arrière de l’adaptateur. Si cette conception brevetée arrive sur le marché, cela comptera comme la première fois qu’un DualShock présente des boutons sur son dos, à l’exception des applications tierces de la fonctionnalité et, techniquement, la propre attache de bouton arrière du DualShock 4. (Bien que ce brevet puisse parler des boutons de l’adaptateur, pas nativement sur le contrôleur lui-même.) En réalité, il semble que cet adaptateur est similaire à la fixation du bouton arrière, avec l’avantage supplémentaire de la charge sans fil.

Deux figures ci-dessous donnent un aperçu de ce que l’adaptateur de charge sans fil et ses touches de contrôleur supplémentaires peuvent apporter au tableau:

Ce n’est pas la première fois que des brevets de recharge sans fil sont vus pour des contrôleurs PlayStation. Un rapport a été publié en février concernant un brevet similaire d’adaptateur de charge sans fil.Il semble donc que Sony souhaite explorer cela comme une solution pour charger le contrôleur de nouvelle génération. Il est important de noter que les abrégés de brevets ont tendance à être purement fonctionnels, de sorte que les aspects commercialisables de ce brevet qui parviennent au détail (s’ils le font) pourraient être très différents, même si l’idée générale reste la même.

Les rumeurs et les rapports suggèrent que nous en apprendrons davantage sur la PlayStation 5 début juin. Cependant, étant donné la situation qui tourne autour de Covid-19, tous les plans que Sony peut avoir ou non peuvent changer.

[Source: USPTO via Gaming Route]