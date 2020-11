Surface Pro 8 prototype « surfaces » sur eBay

Traditionnellement, vous pourriez rencontrer un prototype en vente sur eBay après qu’un appareil a été annoncé, lancé et mis en vente. Mais découvert par Windows Central l’autre jour était une liste eBay pour un prototype de Surface Pro 8. Sur la base de la liste, cela semble être le modèle haut de gamme alimenté par le processeur Intel Core i7-1165G7, 32 Go de mémoire et 1 To de stockage SSD Samsung. Il est à noter que l’actuel haut de gamme L’unité Surface Pro 7 possède 16 Go de mémoire.

Le prototype de Surface Pro 8 est trouvé sur eBay

Le prototype a été vendu pour 1300 $ et comprend un clavier Type Cover bleu. La tablette dispose d’un écran de 12,3 pouces. Il a été répertorié comme étant en état «utilisé» et «fonctionne parfaitement». Les images qui accompagnaient la liste ont révélé que la Surface Pro 8 ressemble exactement à la Surface Pro 7 à l’extérieur. Il y avait des spéculations selon lesquelles Microsoft allait introduire une tablette Surface Pro 8 repensée avec des lunettes plus minces, mais cela ne semble pas être le cas.

La Surface Pro 8 ressemble exactement à l’extérieur comme la Surface Pro 7

La liste eBay indiquait que « Oui, vous avez bien lu le titre. A vendre est un modèle d’ingénierie Surface Pro 8, il a la version ES du processeur i7-1165G7 de 11e génération, 32 Go de RAM à 4267 Mhz (Pro 7 au maximum à 16 Go) et SSD Samsung de 1 To. Fonctionne parfaitement, mais comme il n’est pas encore sorti, sauvegardez vous-même le pilote avant de le restaurer, sinon vous ne pourrez pas le trouver en ligne. Livré avec un couvercle de type bleu. » La Surface Pro 8 devrait sortir au printemps prochain.

Voir aussi Comment l'impact de Covid-19 sur le développement du marché des tests cutanés allergiques change-t-il les besoins des entreprises? La Surface Pro 8 devrait sortir au printemps 2021

Si vous voulez une ardoise Surface Pro plus élégante, la Surface Pro X est votre billet. La tablette arbore un écran bord à bord, un design fin et dispose d’une paire de ports USB-C. Contrairement à la Surface Pro 7 (et très probablement à la Surface Pro 8), toutes les configurations de la Surface Pro X prennent en charge la connectivité 4G LTE.