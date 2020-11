Surface Pro 8 pourrait venir avec Intel Core i7 1165G7 et 32 ​​Go de RAM

Nous sommes encore à plusieurs mois de l’événement matériel de Microsoft 2021 et Microsoft reste discret sur ce qui attend les fans de Surface l’année prochaine. Heureusement, les fuites et les spéculations ne manquent pas sur ce qui vient avec la Surface Pro, et un échantillon d’ingénierie volé du Pro 8 aurait fuité en ligne.

Le prochain Surface Pro 8 pourrait éventuellement faire son apparition dans la première moitié de 2021 et Microsoft expérimente déjà une variante du Pro 8 avec Intel Core i7 1165G7 et 32 ​​Go de RAM.

Nous avons maintenant rencontré des informations concernant les configurations présumées de la Surface Pro 7 sur eBay.

Selon les captures d’écran publiées par le fuyant, Surface Pro 8 est livré avec Windows 10 version 2004 (mise à jour de mai 2020) et la suite de tests logiciels Microsoft.

Spécifications de la Surface Pro 8

Sur la base de l’échantillon d’ingénierie, voici les principales spécifications de Surface Pro 8:

Intel Core i7-1165G7 32 Go de RAM Stockage SSD de 1 To

Dans une galerie de photos sur eBay, vous pouvez jeter un œil à pratiquement tous les angles de la Surface Pro 8. Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessus, le design de la Surface Pro 8 est en grande partie inchangé et il semble que Microsoft n’envisage pas d’apporter le Conception de Surface Pro X à cette gamme.

Bien sûr, il s’agit toujours d’un exemple d’ingénierie et nous ne savons pas si ces images appartiennent ou non à la version finale de la Surface Pro. Nous devrons attendre et voir.

Il est probable que le modèle de base Surface Pro 8 aura une puce Intel Core i5 couplée à 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage.

Des rapports plus anciens suggèrent que Microsoft prévoit une mise à niveau majeure de la conception de la Surface Pro 8, mais si ces images sont réelles, il est probable que nous ne verrons pas le nouveau design en 2021 si la Surface Pro 8 fait réellement la tête l’année prochaine.

