Surface Duo suit les traces de l’iPhone d’Apple

Avec Google et Microsoft optimisant certaines des applications Android et Office importantes pour l’interface utilisateur du Duo, l’appareil est alimenté par le chipset Snapdragon 855 2019 avec 6 Go de mémoire et 128 Go ou 256 Go de stockage 3.0 UFS. L’appareil photo 11MP du téléphone est équipé d’une ouverture de f / 2.0 et la double batterie a une capacité de 3577. Grâce au chargeur rapide de 18 W fourni dans la boîte avec le téléphone, le Surface Duo reconstitue l’autonomie de la batterie à une vitesse décemment rapide .

Le modèle 128 Go est au prix de 1199,99 $ ou 24 paiements mensuels mensuels de 39,99 $. L’unité de 256 Go vous coûtera 1399,99 $ ou 24 paiements mensuels de 43,33 $. L’appareil peut être acheté avec un opérateur verrouillé AT&T ou déverrouillé par Microsoft. Outre AT&T, l’unité fonctionnera aux États-Unis avec le Verizon et Réseaux T-Mobile. Et Le magazine Time a nommé le Surface Duo comme l’une des meilleures inventions de 2020. Le magazine dit: « Est-ce un téléphone ou est-ce un ordinateur portable? Dans le cas du Surface Duo de Microsoft, la réponse est les deux. Le smartphone Android à double écran s’ouvre comme un classeur à spirale, révélant une paire d’écrans. Dépliez-le et c’est un bloc-notes numérique: faites glisser des éléments d’une application à une autre, développez une seule application pour remplir les deux écrans (parfait pour la lecture) ou utilisez un stylet Surface pour écrire fait sur un écran pendant que vous discutez sur l’autre. Vous pouvez également replier l’appareil sur lui-même et utiliser l’écran unique comme un téléphone portable traditionnel. Le Surface Duo ressemble à un appareil conceptuel, mais aussi un aperçu de l’avenir de l’informatique mobile: il ne remplacera pas encore votre iPhone et son appareil photo génial, mais il est facile de voir comment cela pourrait un jour. «