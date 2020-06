Surface Duo serait mis à jour vers Android 11 peu de temps après son lancement

Étant donné que Microsoft Surface Duo est apparemment lancé le mois prochain, il sera probablement livré avec Android 10. Il pourrait être l’un des premiers appareils à être mis à jour vers Android 11 si l’on en croit un nouveau rapport.

Windows Latest affirme que Microsoft a commencé à travailler sur Android 11 pour son appareil à double écran et qu’il serait déployé dans les quelques mois suivant le lancement. La prochaine version d’Android sera probablement être officialisé en septembre et c’est à ce moment que les propriétaires potentiels de Surface Duo peuvent s’y attendre sur l’appareil.

À condition que le rapport soit légitime, il montre que Microsoft est très sérieux au sujet du support logiciel, ce que la plupart des consommateurs apprécieront.

Le navigateur Edge de Microsoft et l’application Outlook fonctionneraient également en natif sur le périphérique à double écran. De même, le combiné sera compatible avec l’application Your Phone de l’entreprise, selon Windows Central. Zac Bowden. Bowden dit que l’application peut déjà faire la différence entre les téléphones Android conventionnels et le Surface Duo à double écran.

En bref, il semble que Microsoft ne veuille aucun compromis en matière de logiciels et s’efforce d’optimiser au maximum l’expérience utilisateur.

Le Surface Duo comportera probablement spécifications terne: la puce Snapdragon 855, 6 Go de RAM, connectivité 4G, une batterie 3460mAh et un seul appareil photo 11 MP. Ainsi, l’optimisation logicielle est d’autant plus importante pour donner à l’appareil une chance de se battre.

Samsung devrait lancer deux téléphones pliables le mois prochain – le Galaxy Fold 2 et une version 5G du Galaxy Z Flip. Même le dernier est penché pour avoir le Snapdragon 865 sous le capot, ce qui rend le Surface Duo décevant en comparaison.

Microsoft a une arme dans son arsenal: le stylet Surface. Bien que le Surface Duo offre un support de stylet, le prochain Galaxy Fold 2 ne le sera probablement pas et cela pourrait aider les premiers à attirer plus d’acheteurs.

Pourtant, Microsoft n’est pas censé être joli et est impatient que son appareil à double écran arrive dans les rayons avant les prochains appareils pliables de Samsung.