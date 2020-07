Surface Duo se rapproche encore plus de sa sortie

Pourquoi c’était juste hier quand on t’a dit ça le Surface Duo à double écran avait récemment visité la FCC. Et aujourd’hui, nous pouvons vous dire que l’appareil sous Android a reçu sa certification Bluetooth de le groupe d’intérêt spécial Bluetooth. Tout cela signifie que Microsoft a la pédale sur le métal alors qu’il cherche à dévoiler ce qu’il positionne en tant qu’appareil de productivité avant que Samsung ne présente le Galaxy Z Fold 2 le 5 août. La certification Bluetooth SIG montre que l’appareil a un numéro de modèle de 1930 qui est le même numéro de modèle que la documentation FCC indiquée pour le Surface Duo. Selon le SIG, l’appareil sera doté de Bluetooth 5.0.

Microsoft pourrait sortir le Surface Duo plus tôt que prévu

Vous pourriez ne pas considérer le Surface Duo comme étant dans la même catégorie que le pliable de Sammy, mais Microsoft le fait. Le Duo n’a pas un écran flexible comme le Galaxy Z Fold 2 mais repose à la place sur deux écrans et une charnière révolutionnaire à 360 degrés; ce dernier pourrait permettre à un utilisateur de former un angle de 90 degrés entre les deux écrans permettant au Duo d’être utilisé comme un mini ordinateur portable. Ou avec les deux écrans configurés comme un «V» inversé, le Duo pourrait être placé sur une table de nuit et utilisé comme réveil.

Le Surface Duo en mode ordinateur portable

Le Surface Duo est livré avec une paire d’écrans AMOLED de 5,6 pouces qui s’ouvrent pour former un écran de 8,3 pouces de la taille d’une tablette avec la charnière susmentionnée au milieu. La plate-forme mobile Snapdragon 855, la puce phare de Qualcomm 2019, sera sous le capot avec 6 Go de mémoire et des options de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go. Un seul appareil photo 11MP est à bord et les lumières restent allumées grâce à une batterie d’une capacité de 3460mAh.

Le Surface Duo prend en charge la 4G LTE et ne dispose pas de modem 5G. Cela n’empêche pas Microsoft de suivre ce que Samsung a fait avec le Galaxy Z Flip en ajoutant une variante de Surface Duo 5G plus tard. Mais ce ne serait une possibilité que si le modèle original se vend bien.

Hier, nous vous avons dit que le pronostiqueur Evan Blass dit que le Surface Duo sera offert par AT&T. Cependant, il a noté plus tard qu’il n’y avait pas d’accord d’exclusivité afin que d’autres transporteurs dans les États puissent obtenir une partie de l’action.

Google a travaillé avec Microsoft pour optimiser ses applications pour les deux écrans. Alors que certains avaient espéré que le géant du logiciel ramènerait le système d’exploitation Windows Phone, le soi-disant «écart des applications» était trop difficile à surmonter. Cela fait référence à la rareté des applications populaires qui étaient disponibles pour les utilisateurs de Windows Phone à l’époque. C’était vraiment un cercle vicieux. Les développeurs ont refusé de créer une version Windows Phone de leurs applications en raison de la part de marché microscopique du système d’exploitation sur le marché des smartphones. Mais ne pas avoir ces applications disponibles est ce qui a aidé Windows Phone à atteindre ces faibles chiffres de part de marché en premier lieu. De plus, Microsoft possède certains brevets liés à Android; même dans le meilleur des cas, l’entreprise gagnait plus d’argent grâce à ces brevets qu’elle ne l’avait jamais fait en vendant des combinés fonctionnant sous Windows Phone.