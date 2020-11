Surefour envisage de rompre avec l’Overwatch League en 2021

in

Photo de Stewart Volland pour Blizzard Entertainment

Lane «Surefour» Roberts est l’un des plus grands noms de la compétition Overwatch. Mais après trois ans à jouer régulièrement à un haut niveau pour deux équipes différentes, il envisage de faire une pause dans le match.

Surefour a spécifiquement déclaré sur Twitter aujourd’hui qu’il envisageait une pause pendant la Overwatch Saison 2021 de la Ligue.

Je vais probablement faire une pause avec OWL la saison prochaine. J’ai beaucoup traité ces 3 dernières années et je n’étais pas dans un très bon état d’esprit à cause de cela. Mais, rencontrer un groupe de nouvelles personnes et passer du temps avec eux a corrigé la situation. Il est donc probable que le meilleur fasse une pause. – Lane (@Surefour) 7 novembre 2020

Il a passé la saison 2020 à jouer pour le Toronto Defiant, signant avec l’équipe canadienne en agence libre après avoir passé ses deux premières saisons avec les Gladiators de Los Angeles. Cependant, l’équipe a sous-performé, terminant 15e lors de la saison régulière et une neuvième place dans les séries éliminatoires nord-américaines.

Dans son annonce, Surefour ne dit rien sur Overwatch comme un jeu étant le problème, juste qu’il pense qu’il gagnerait probablement à faire une pause.

«Je vais probablement faire une pause avec OWL la saison prochaine», a déclaré Surefour. «J’ai beaucoup traité ces 3 dernières années et je n’étais pas dans un très bon état d’esprit à cause de cela. Mais, rencontrer un groupe de nouvelles personnes et passer du temps avec eux a corrigé la situation. Il est donc probable que le meilleur fasse une pause.

Le Defiant a refusé de choisir son option 2021, ce qui en fait un agent libre sans restriction pour la saison à venir.

Partager : Tweet