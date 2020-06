Surcharge Saison 4: Quand sortira-t-il ??? Ainz deviendra-t-il un antagoniste ??? Date de sortie, intrigue, bande-annonce, détails du casting !!!

Overload est un anime fantastique d’action / aventure créé par Madhouse Studios. Madhouse est l’un des meilleurs studios de création d’anime au Japon. La première saison d’Overload a été diffusée en 2015 et à partir de là, Madhouse a créé cinq saisons d’anime Overload. Les producteurs impliqués dans le développement sont AT-X, Grooove, Hakuhodo DY Music & Pictures et Kadokawa. De plus, l’anime adapte l’histoire des romans nocturnes de la série de romans légers Kugane Maruyama du même titre. En raison de la popularité de l’anime, la production continue de développer plus de saisons. Overload Season 4 pourrait être la fin de cette série animée. Chaque saison d’Overload a été appréciée et appréciée par le public.

Survol Overload Saison 3

Overload La saison 3 diffusée entre le 10 juillet 2018 et le 2 octobre 2018 se compose de 13 épisodes. Dans la saison 3, nous avons vu le retour des Gardiens de la Grande Tombe de Nazarick à leur maître Ainz Ooal Gown. Ils doivent enfin établir un plan pour prendre la domination du monde après des mois de planification à la fondation. Dans l’histoire, le reste du monde continue de bouger pendant que la machine de guerre d’Ainz prend le pouvoir. Le village de Carne continue de monter malgré les nombreux avertissements à sa porte, le village précédemment sauvé par Ainz des châtiments.

Quelle serait l’histoire de la saison 4 et de Casts?

Il pourrait y avoir plus de défis à venir pour le protagoniste de l’émission Aniz. L’histoire couvrira le reste des nouveaux chapitres. À partir de sources externes ou sur la base de théories de fans, le personnage d’Aniz pourrait être négatif et son objectif pourrait être de conquérir le royaume des sorciers.

Le rôle principal de protagoniste serait interprété par la robe Ainz Ooal avec Shalltear Bloodfallen, Mare Bello Fiore, Cocytus, Albedo, Aura Bella Fiora, Demiurge et Victim.

Date de sortie et bande-annonce de Overload Season 4

Initialement, la date de sortie officielle n’est pas encore déclarée mais selon les sources, nous pourrions peut-être regarder la série entre 2020 et 2021. Bien qu’il n’y ait pas de bande-annonce disponible pour la saison 3. Cependant, certains fans ont également prédit que l’anime pourrait être diffusé en octobre 2020. Je vous suggère d’attendre un peu et de rester patient.

vidéo créditée – Espiritu