Sur 5, une seule voiture Nissan est désormais vendue en Inde

Nissan a définitivement arrêté 3 voitures en Inde en raison des normes BS6 et une a été temporairement interrompue.

Les normes d’émission BS6 sont maintenant en vigueur et nous avons vu de nombreuses voitures abandonnées. Nous avons perdu de nombreuses voitures importantes et populaires à cause de ces normes d’émission. Quelques fabricants ont complètement abandonné leurs voitures diesel. C’est le cas de Maruti Suzuki, Renault, Nissan, Volkswagen et Skoda.

En parlant de Nissan, le constructeur n’a plus qu’une seule voiture à vendre en Inde. C’est la Nissan GT-R. Il vendait 5 voitures en Inde, mais maintenant, 4 d’entre elles ont été abandonnées. L’un d’eux comprend les Kicks, qui sont bientôt sur le point d’obtenir des moteurs conformes à BS6. Ainsi, les Kicks sont temporairement interrompus et seront de retour ce mois-ci.

Les trois autres modèles incluent Nissan Sunny, Micra et Terrano. Alors que le Terrano a été interrompu il y a quelque temps en raison de très mauvaises ventes. En outre, il n’était pas logique de mettre à niveau le Terrano aux normes de sécurité et aux normes d’émission BS6 nécessaires. Nissan l’a lancé en 2013 mais le SUV n’a pas gagné assez de popularité.

Terrano est une version rebadgée du Renault Duster. Nous savons tous à quel point le Duster est populaire. De même, Sunny était également une version rebadgée de Renault Scala. Les deux berlines n’ont pas bien performé en Inde en raison de rivaux très compétitifs. Nous avions les Maruti Ciaz, Hyundai Verna et Honda City, qui étaient les choix évidents.

Nissan Micra était toujours plus performante que les deux autres. Même s’il n’était pas si populaire dans le segment des véhicules à hayon, mais vers les années suivantes, il est entré sur le marché de la flotte de cabines. En raison de ses prix bas et de sa cabine spacieuse, il était un peu populaire auprès des opérateurs de flotte Ola et Uber. Même Micra n’a pas réussi à trouver le nombre souhaité d’acheteurs privés.

Nissan Kicks recevra un nouveau moteur turbo essence de 1,3 litre produisant près de 156 ch. Avec ce moteur, Kicks sera le SUV le plus puissant du segment partageant la scène avec Renault Duster. Nissan a abandonné les moteurs diesel, donc les Kicks seront uniquement des VUS essence.