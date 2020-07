Suppression du nom et du logo de Madden 21 Washington

À la lumière des développements récents, Electronic Arts a annoncé qu’il supprimait toute mention de « Washington Redskins » du prochain Madden NFL 21. Pour les non-initiés, le propriétaire de l’équipe de la NFL a finalement décidé d’abandonner le nom et le logo «Redskins» après une longue période de critiques de la part de ceux qui ont souligné ses origines racistes. Désormais, EA Sports apporte des modifications de dernière minute pour emboîter le pas.

Dans une déclaration à Kotaku, un représentant a déclaré:

Nous sommes heureux de voir la décision de Washington de changer le nom de son équipe et son identité visuelle. Nous travaillons rapidement pour mettre à jour Madden NFL 21 pour présenter une équipe générique de Washington, en attendant le dernier mot sur le nom de l’équipe mis à jour et la conception du logo. Les modifications apportées au nom et au logo se feront via des mises à jour de titre qui seront téléchargées automatiquement. Les premiers changements seront disponibles pour nos lecteurs EA Access et comprendront des mises à jour audio / commentaires; graphiques animés et mises à jour de présentation; mises à jour de l’art du stade, des environnements, de l’équipement de foule et de la signalisation; et mises à jour uniformes. Les joueurs peuvent continuer à voir des références obsolètes à Washington dans d’autres domaines du jeu au lancement, mais nous nous engageons à supprimer toutes celles-ci du jeu dans les mises à jour de titres supplémentaires à venir peu de temps après le lancement.

Ceux qui envisagent d’acheter une copie physique de Madden NFL 21 devra mettre à jour manuellement le jeu car il est déjà en phase finale avant l’expédition.

Madden NFL 21 sortira sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 28 août et plus tard cette année sur PS5, Xbox Series X et Google Stadia.

[Source: Kotaku]