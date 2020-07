«Supernatural Season 15»: «Jared Padalecki» et «Jensen Ackles» reviendront-ils dans la saison à venir? Cliquez pour savoir!

– – –

Supernatural – «Retour et vers le futur» – Numéro de l’image: SN1502b_0176r.jpg – Photo (L-R): Jared Padalecki en tant que Sam et Jensen Ackles en tant que doyen – Photo: Shane Harvey / The CW – © 2019 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservés.

La fantaisie noire tourne autour de Sam, Dean, Jack et Castiel avec Sam, Dean et Castiel essayant d’échapper aux zombies et de se faire prendre entre les mains du diable. La série se déplace rapidement avec le plus grand frisson et l’horreur remplie de fantômes, de zombies et de cadavres qui sont présentés en première sur The CW. La série a été réalisée par Eric Kripke, créée le 10 octobre 2019.

La saison est composée de 20 épisodes. L’émission devait se terminer en mai 2020 mais s’est arrêtée en raison de la pandémie. I 7 épisodes restants 5 sont terminés et les deux précédents doivent encore être tournés. C’est la saison en tant que show-runners avec Robert et Andrew Dabb. DJ Qualls et Jim Beaver seront les invités spéciaux. Le 13e épisode est nommé l’Enfant du destin.

Date de sortie: Supernatural Season 15

Octobre 2019 (13 épisodes), fin 2020 (7 autres épisodes)

Acteurs: Supernatural Season 15Jared Padalecki comme Sam WinchesterJensen Ackles comme Dean WinchesterMisha Collins comme CastielAlexander Calvert comme Jack Kline / Belphegor

Terrain: Saison surnaturelle 15

L’histoire tourne autour des chercheurs qui tentent de chasser les bêtes

Depuis les 13 premiers épisodes, les âmes en enfer contactent la terre et tentent de ruiner la terre à cause de ce sam, doyen et Castiel les combattent et les arrêtent dans une baie avec l’aide de Rowena. Plus tard, ils se battent durement pour arrêter les esprits de l’enfer et en même temps, une adolescente disparaît. Dean et Sam commencent à investir dans l’événement et un jour, ils sont surpris par le voyage de leur vieil ami. Castiel enquête sur la situation de l’adolescent disparu.

Ils reviennent à leurs modèles et Dean Sam And Castiel trouvent un moyen de vaincre Chuck. Cass et Dean travaillent pour trouver un mandrin. Ils ont la quête de localiser le dieu pour sauver le monde des âmes. Ils se battent avec les esprits et les renvoient. Ils partent à la recherche de Dieu et finissent chez Jo.

Le 13ème épisode se termine avec Castiel demandant à sam de faire le cur pour aider les frères à trouver la quête. La mort est inévitable. Sam cette saison perd Ketch, Rowena et ses ennemis. Le plan de Dean et Sam serait de tuer Dieu », ce qui se produit à la suite de l’événement. Il finit par se demander tous les deux s’ils tuent un dieu, que se passera-t-il ensuite.

