Supernatural: les meilleures réactions d’Internet à la finale de la série

Cet article contient des spoilers MAJEURS pour le Surnaturel Le final de la série.

Welp, là vous l’avez. Après 15 saisons de road trips et de batailles à gros enjeux, Surnaturel a pris fin – et les gens ont des sentiments (comme ils le devraient). Fait intéressant, l’avant-dernier épisode de Surnaturel a terminé l’arc principal de l’histoire de la saison, laissant l’épisode final pour devenir un peu plus, euh, créatif avec sa fin. À quoi cela ressemblait-il? Les festivals de tarte et les vampires, bien sûr.

«Carry On» voit Sam et Dean se réinstaller dans une vie «normale» après leur bataille définitive avec Dieu. Les enjeux sont bien moindres, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont inexistants. Lorsque les frères chasseurs de monstres sont entraînés dans une affaire d’un groupe de ravisseurs vampires masqués (enquêtés pour la première fois par Daddy Winchester il y a de nombreuses années), Dean finit par être empalé par une tige de métal et mourant. DÉCHIRURE. Contrairement à ses morts précédentes, celle-ci colle. Il finit au paradis, qui semble certes être un endroit assez radieux, et Sam vit sa vie avec une femme et une famille avant de finalement rejoindre Dean dans la douce et douce vie après la mort.

Pour certains, cela a été lu comme une fin heureuse pour les personnages, qui sont tous finalement réunis au paradis avec tous ceux qu’ils aiment. Pour beaucoup d’autres, c’était une fin qui dépriorisait les éléments de la narration qui attiraient tant de gens vers la série et le fandom: notamment le thème de la «famille retrouvée» et la relation «Destiel». Et, oui, les gens ne sont pas heureux. Voici quelques réactions de choix de Twitter…