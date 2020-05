SUPERMAN & LOIS seront présentés en janvier, BATWOMAN Crossover suivra

Crédits: CW



CW a programmé sa dernière adaptation DC, Superman et Lois, pour ses débuts en janvier 2021 et reprendra le La Flèchemardi soir, le président et chef de la direction de CW, Mark Pedowitz, a déclaré lors d’un appel de planification du réseau, Variété.

Le spectacle met en vedette Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch en tant que titulaire Superman / Clark Kent et Lois Lane, alors qu’ils élèvent leurs fils à Metropolis.

Avec l’annonce de Superman et Lois«La première prévue est une bonne et une mauvaise nouvelle. Les mauvaises nouvelles (par Variété) que CW a retardé la première de toutes ses nouvelles émissions scénarisées de l’automne 2020 à janvier 2021, date à laquelle les autres émissions de DC de CW Batwoman, Éclat, et Éclair noir reviendra également. Super Girl et DC’s Legends of Tomorrow ne reviendra pas avant la mi-saison.

La bonne nouvelle est que CW a annoncé ses plans pour son prochain crossover DC, un événement en deux parties Superman et Lois avec Batwoman, prévue pour un certain temps en 2021.

« Nous y travaillons toujours. Ce sera un événement plus petit que d’habitude, nous ne prévoyons qu’un événement de deux heures, » Date limite cite Pedowitz comme disant dans le même appel. « Nous parlons de faire Superman et Batwoman ensemble. Il y a beaucoup de personnages venant de nos autres spectacles. »

Finalement, Date limite rapporte également que la scission annoncée de La Flèche – Flèche verte et les Canaries – avec Kat McNamara dans le rôle de Mia Smoak / Queen portant le manteau de la flèche verte aux côtés de Laurence Lance de Katie Cassidy et Dinah Drake de Juliana Harkavy est « très vivante », selon Pedowitz.

«Ils sont très en discussions actives pour voir ce que nous pouvons faire. J’ai eu de nombreuses discussions avec Warner Bros, nous avons une stratégie en jeu, j’espère que nous pourrons la réaliser », a-t-il déclaré, se référant également à un spin-off de Le 100.

le Flèche verte spin-off diffusé comme pilote de porte dérobée dans l’épisode du 21 janvier de La FlècheLa huitième et dernière saison de ‘a été annoncée par le producteur exécutif Marc Guggenehim en octobre.