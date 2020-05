SUPERMAN & LOIS, RIVERDALE, FLASH, plus de repenser les scènes d’amour et de combat dans le monde post-COVID-19

Crédits: CW



Selon Warner Bros.TV – producteurs du film, le concept de scènes de combat et de scènes d’amour pourrait devoir être repensé à l’ère post-COVID-19 du cinéma. La Flèche-spectacles de vers, Riverdale, et plus. Lors d’une conférence téléphonique à huis clos entre les présidents de l’entreprise et ses différents showrunners (tel que rapporté par Variété), des idées ont été partagées sur « une feuille de route pour notre retour » au tournage qui se fonde sur « la médecine et la science ».

« Nous pensons que nous aurons besoin d’un plan pour limiter les contacts physiques entre les acteurs », aurait déclaré la coprésidente du studio, Susan Rovner. « [And] les scènes intimes devront peut-être être repensées ou même repensées. «

Selon Variété, le coprésident Brett Paul a déclaré que les cascades qui sont « corps à corps, face à face, nécessitant un contact physique » pour les scènes de combat devraient probablement être supprimées, mais les cascades à six pieds de distance « peuvent toujours être OK. «

« Maintenant, nous voulons être très clairs, personne ne dicte que le Flash devrait maintenant parler aux méchants de sa chambre via Zoom. Ce serait un épisode terrible, terrible de Le flash« , Rovner cite comme disant. » Mais nous disons qu’il y aura des défis très réels à venir, et ce n’est pas les affaires comme d’habitude. «

« Notre objectif est de tirer le meilleur parti de ce que nous pouvons faire, tout en respectant le quoi et le pourquoi de ce que nous ne pouvons pas », aurait ajouté Paul, notant que certains employés de WB TV avaient déjà contracté COVID-19. « Et dans notre esprit, une perte est tout simplement trop, surtout si nous pouvons la prévenir ou aider à la prévenir. »

Warner Bros. Television produit de nombreuses émissions pour CW, Netflix, DC Universe, HBO, HBO Max et d’autres, notamment Le flash, Super Girl, DC’s Legends of Tomorrow, Éclair noir, Riverdale, Lucifer, Westworld, Aventures effrayantes de Sabrina, Patrouille du destin, Batwoman, Katy Keene, Stargirl, et Superman et Lois.