Superman Henry Cavill berce le costume noir emblématique et le mulet dans DC Fan Art

BATMAN / BATMAN VS SUPERMAN / FIGURINE FUNKO POP

Batman est l'un des deux héros du film Batman VS Superman qui voit s'affronter deux des plus grands super-héros DC clairement en désaccord sur la manière de maintenir la sécurité de leur ville. Funko l'a représenté avec son habituel costume gris, sa ceinture dorée ainsi que sa cape et son masque noir. Encore