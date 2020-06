SuperM, premier groupe de K-Pop nominé aux Grammy Awards de 2021 ?

Le groupe du label SM Entertainment qui rassemble de grandes figures de la K-pop pourrait être nominé pour les prochains Grammy Awards.

Dans tous les cas, c’est ce qu’annonce Billboard. Selon le magazine, les résultats de SuperM depuis ses débuts en octobre 2019 pourraient être la clé qui permettra à ce groupe d’idoles de rejoindre les nominés dans la catégorie du meilleur nouvel artiste.

Une première pour un groupe de K-Pop

Bien qu’il n’y ait toujours pas de certitude quant aux artistes qui feront partie des nominés, le magazine Billboard a tendance à faire des prédictions toujours justes sur les chanteurs et les groupes qui sont de sérieux prétendants au Graal. Ainsi, la K-pop continue donc son chemin pour tenter de remporter ce prix tant convoité. Si SuperM obtient cette nomination, ils deviendraient le premier groupe d’idoles à être nominé pour concourir dans la catégorie du meilleur nouvel artiste. Ce serait un exploit en soi.

« SuperM a une forte chance de devenir le premier groupe de K-pop à être nominé dans cette catégorie avec son EP éponyme, qui a débuté à la première place du Billboard 200 », a noté Billboard. Pour les non-initiés, le groupe comprend Taemin de SHINee, Kai et Baekhyun d’EXO, Taeyong et Mark de NCT, et Ten et Lucas de WayV. Ils ont été considérés comme un groupe d’Avengers de SM Entertainment lorsqu’ils ont débuté. Le single en question s’intitule « Jopping » et il est sorti le 4 octobre 2019.

Une nomination qui pose problème ?

Récemment, les fans de SuperM et d’autres groupes de SM Entertainment ont exprimé leur désaccord avec certaines mesures légales présentées par la compagnie, en soulignant qu’il n’y a pas une bonne gestion des artistes travaillant sous ce label. Effectivement, dans un pays où les exigences des fans passent avant la fibre créative des artistes eux-mêmes, il est souvent difficile de tous les satisfaire.

La possible nomination de SuperM dans cette catégorie du « meilleur nouvel artiste » n’enchante pas tout le monde, surtout les ARMY, le fandom du groupe phare de la K-Pop actuel BTS. Sur Twitter, rien que cette annonce qui n’a pourtant rien encore d’officiel a suscité une vague d’indignation et de colère parmi les fans du boys band coréen. Les ARMY écument actuellement toutes les plateformes sociales qui existent.

Une guerre d’influence sans pareil

L’absence de BTS dans la liste n’a pas été bien perçue par les ARMY. Plusieurs de ses membres ont fait part de leurs opinions bien arrêtées (et très subjectives) sur le sujet. « Bien que MOTS 7 soit l’album le plus vendu dans le monde (5 M+), le plus grand début d’album américain SANS liasses (422 k), et bien d’autres disques, il n’est pas mentionné une seule fois dans cet article », a fait remarquer un fan en colère.

« Surpris que BTS ne figure pas sur la liste ? Pas du tout… même si c’est celui qui remplit le plus de stades aux États-Unis… la crédibilité du Recording Academy est déjà en jeu », a ajouté un autre membre de l’ARMY. Non seulement les fans sont furieux, mais les membres qui ne font pas partie de l’ARMY sont également choqués de voir que BTS ne figure pas sur la liste.

« Je n’écoute pas leur musique, mais par leur succès, ils devraient être là ! J’ai vu quelques vidéos à leur sujet et ils semblent très talentueux. Je me demande pourquoi ils n’ont pas été nominés », a écrit un utilisateur de Twitter.

Le marché de la K-pop est actuellement en pleine expansion. La demande est forte et les maisons de productions l’ont très vite compris. Chaque boite propulse et promeut un groupe pour imposer une domination sur ce marché et, parfois, tous les coups sont permis.