La semaine dernière, la première bande-annonce décevante de Melissa McCarthyla nouvelle comédie de Superintelligence est arrivé avec un gémissement. Le film du réalisateur Ben Falcone devait sortir dans les salles en décembre 2019, mais il a maintenant été relégué à une sortie sur HBO Max pendant le week-end de Thanksgiving. C’est peut-être parce que le film ressemble à un étrange maillage de science-fiction et de romance qui n’a pas beaucoup de sens, et même pas un nouveau Superintelligence featurette peut le vendre correctement.

Fonctionnalité Superintelligence

La featurette vante le film comme une histoire d’amour apocalyptique où l’intelligence artificielle exprimée par James Corden surveille la vie de l’incroyablement moyen Carol Peters (Melissa McCarthy). Lorsque le programme l’informe que sa décision de préserver, d’asservir ou de détruire l’humanité sera basée sur la valeur qu’il trouve dans la façon dont elle vit sa vie, Carol décide de renouer avec le gars qui s’est échappé, joué par Bobby Cannavale.

Pour un film qui s’articule autour d’une romance, il semble y avoir très peu de charme exposé ici. La prémisse de haut concept ne correspond pas au côté romantique de l’histoire et à la comédie qui vient d’agents du gouvernement (jouée par Ben Falcone et Sam Richardson) garder un œil sur cette situation précaire donne l’impression de provenir d’un genre de comédie très différent. C’est juste comme un désordre dès le départ.

Est-ce juste moi, ou est-ce que tout dans cette featurette est un peu sombre? Cela me fait me demander si toutes ces interviews ont été enregistrées après avoir réalisé que le film ne fonctionnait pas et qu’il était jeté sur HBO Max au lieu d’être mis en salles. Il y a juste un soupçon de tristesse dans la voix de tout le monde quand ils parlent du film, ce qui est assez déprimant quand il s’agit d’une comédie romantique destinée à être regardée autour de Thanksgiving. Là encore, puisque Thanksgiving va être beaucoup plus déprimant cette année, peut-être que cela s’intégrera parfaitement dans l’ambiance de 2020. Peut-être que cela nous obligera tous à réfléchir à ce que nous ferions de nos vies si une intelligence artificielle imitant James Corden a menacé de détruire l’humanité. Ou peut-être que ce sera juste un film de merde.

Un Superintelligence tout-puissant (James Corden) choisit d’étudier la personne la plus moyenne sur Terre, «Carol Peters» (Melissa McCarthy), le sort du monde est en jeu. Alors que l’IA décide d’asservir, de sauver ou de détruire l’humanité, c’est à Carol de prouver que les gens valent la peine d’être sauvés.

Superintelligence s’active sur HBO Max à partir du 26 novembre 2020.



