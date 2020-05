Superhero Bits: Rumeurs dérivées des «Titans», regardez le documentaire Batmobile, Quicksilver Concept Art et plus

Pourrait-il y avoir plus de retombées Titans sur le chemin de DC Universe? Pourquoi Batwoman copier un article Wikipedia? Qui fait Rob Liefeld veux voir jouer John Prophet? Vouloir regarder Le documentaire Batmobile? Qui a Matthew Vaughn aurait envisagé de jouer Superman? Vous voulez apprendre à dessiner Homme de fer d’un artiste de Marvel Comics? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Entrez dans les coulisses de « Un secret gardé de tout le reste », le dernier épisode de la première saison de Batwoman.

Univers DC est censé envisager plus de retombées possibles de la série à succès de super-héros en direct Titans.

Patton Oswalt revient pour la dernière saison de Agents du SHIELD, probablement comme un autre Koenig frère.

Batman: Masque du fantasme et Batman: la série animée écrivain Marty Pasko décédé à 65 ans.

Stargirl arrive enfin dans DC Universe le 18 mai et The CW peu de temps après, et voici la bande-annonce finale.

Pour une raison quelconque, un article Wikipedia a été copié mot pour mot et utilisé dans un récent épisode de la Batwoman séries.

Ryan Meinerding créé cette pièce d’art conceptuel pour Loki avant la pré-production jamais commencé le Thor film.

Le CW a acquis les droits de diffusion de Univers DC série originale Swamp Thing, mais dans quel but?

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: