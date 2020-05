Superhero Bits: lisez gratuitement Scooby-Doo et Batman Comics, ‘Green Arrow and the Canaries’ Not Dead Yet & More

Combien de films a Homme chauve-souris est apparu en tant que lui-même dans DC Comics? As tu entendu Flèche verte et les Canaries est toujours en discussion au CW? Vous voulez des conseils pour être récemment célibataire de Harley Quinn? Vous voulez lire un tas de Scooby Doo bandes dessinées en équipe mettant en vedette Homme chauve-souris et plus? Quand pourrait Gardiens de la Galaxie 3 et Panthère noire 2 commencer à tirer? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Felicia Day parle de voix pour Mary Jane Watson dans Disney XD Spider-Man: Venin maximum.

Je n’ai jamais étoile Darren Barnet sera dans la première saison finale de Marvel Agents du SHIELD.

La flèche verte et les Canaries le spin-off est toujours en discussion au CW, mais ce n’est pas encore sûr.

Voir l’hôte Marvel Josh Saleh joue Concours des champions vivre et exhibe Veuve noire et Gardien rouge.

Au cas où vous l’auriez manqué, tous les DC Comics montre sur Le CW ne commencera de nouvelles saisons que bien plus tard que d’habitude.

#SupermanAndLois arrive en janvier 2021 à The CW! pic.twitter.com/eEP7xRQ957 – Superman et Lois (@cwsupermanlois) 14 mai 2020

La première affiche pour Superman et Lois a été révélé par The CW aujourd’hui, mais le spectacle ne sera pas présenté avant 2021.

Le synopsis complet de la septième saison de Le flash, à commencer par la finale retardée de la sixième saison, est arrivée.

