Superhero Bits: les joueurs de la NBA peuvent voir tôt ‘Black Widow’, ‘Deathstroke: Knights & Dragons’ Trailer & More

Voici une nouvelle bande-annonce pour Horloge Doomsday, la nouvelle série comique se déroule sept ans après les événements de Watchmen.

Shayan Sobhian a été promu à une série régulière pour la sixième saison de DC’s Legends of Tomorrow.

Découvrez la série animée Disney XD Battleworld de Marvel, qui est également un nouveau jeu de société Funko.

Kevin Bacon a récemment rappelé sa réaction à la Footloose référence dans Marvel gardiens de la Galaxie.

Stargirl plonge vraiment dans la Justice Society dans la dernière promo du sixième épisode à venir de la première saison.

Marvel revient au casting Kamala Khan pour le Mme Marvel série maintenant que la Géorgie rouvre.

Voici une nouvelle image du prochain Avengers jeu vidéo avec les super-héros portant leurs costumes Stark.

Marvel’s Veuve noire peut être projeté à l’avance pour les joueurs de la NBA aux ESPN World Wide Sports de Disney.

