Superhero Bits: Histoire de ‘Shazam!’ Documentaire, Casting de «Superman: l’homme de demain» et plus encore

Avez-vous entendu parler du nouveau Marvel présente: le plus grand club de lecture du monde série vidéo? Vous voulez ddécouvrir l’histoire de DC Comics » Shazam! dans un nouveau documentaire? Qui exprime Clark Kent et Lex Luthor dans Superman: l’homme de demain? Était Daredevil étoile Charlie Cox déçu de ne pas avoir pu être Avengers: Fin de partie? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Si vous êtes nouveau Marvel Comics, vous pourriez avoir besoin un guide comprend les mots, leur style et leur affichage.

En raison de la pandémie de COVID-19, une autre version de Journée de la bande dessinée gratuite aura lieu entièrement en ligne.

Nous avons un aperçu exclusif de deux recettes farfelues et délicieusement méchantes du nouveau livre de cuisine de Marvel https://t.co/uuTajn98wj pic.twitter.com/8f5LANEgzD – io9 (@ io9) 29 avril 2020

io9 a un aperçu de quelques friandises que vous pourrez réaliser à partir de Marvel mange l’univers livre de recettes.

La prochaine saison de Le flash incorporera plus de méchants comme moyen de donner vie à des histoires de bandes dessinées récentes.

Voici un extrait du nouveau film d’animation LEGO DC: Shazam! Magie et monstres, avec Sean Astin.

le # Creators4Comics La campagne de charité a permis de recueillir plus de 430 000 $ pour les librairies et les détaillants de bandes dessinées.

Artiste de concept Ryan Meinerding a partagé un autre design pour Capitaine AmériqueEst la première tenue de sauvetage militaire.

Marvel présente: le plus grand club de lecture du monde avec Paul Scheer est une nouvelle série de vidéos sur la bande dessinée.

