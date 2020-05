Superhero Bits: ‘Falcon and the Winter Soldier’ ​​présente X-Men Location, ‘Batwoman’ Season 2 Villain Confirmed & More

Quoi X Men l’emplacement de la bande dessinée apparaît dans Le faucon et le soldat d’hiver? Est un Ant-Man 3 annonce en route? Combien coûte Deadpool 2 condamné à une amende pour la mort d’une cascadeuse sur le plateau? A Amber Heard été renvoyé de Aquaman 2? À quel méchant vient Batwoman pour la deuxième saison de l’émission? Qui était Faucon parler à la radio L’homme fourmi? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Batwoman on dirait qu’elle a beaucoup dans son assiette dans ce qui est la première finale de la saison de la première série DC Comics.

En parlant de Batwoman, cela ressemble Safiyah Sohail, le leader des Many Arms of Death, est en route.

Andy Park a publié cet art conceptuel de Nébuleuse ressemblant à une sorte de méchant Sith gardiens de la Galaxie.

Apparemment, l’avenir du Univers DC le service de streaming est incertain en raison de l’arrivée imminente de HBO Max.

Le seul moyen pour Super Girl arrêter Lex Luthor et Léviathan dans la finale de la cinquième saison est de faire équipe avec Lena.

La finale de la saison à venir de Super Girl rapporte également la version féminine de Brainiac-5, dit l’acteur Jesse Rath.

Artiste de concept Rodney Fuentebella a posté un autre design pour cosmic crâne Rouge ressembler Cavalier fantôme.

Le faucon et le soldat d’hiver définir la photo révèle l’emplacement appelé Madripoor, fréquenté par X Men.

