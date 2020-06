Superhero Bits: DC Comics coupe les liens avec Diamond Comics, la chronologie de ‘Suicide Squad’ et plus encore

Pourquoi est-ce DC Comics rompre les liens avec Diamond Comics distributeurs? Pouvez Magnéto ascenseur Mjolnir? Comment la troisième saison de Harley Quinn ouvert? Quels nouveaux détails sur Les éternels refait surface grâce à quelques listes de marchandises? Comment un détail supplémentaire dans Harley QuinnLe profil de Suicide Squad gâcher David AyerLa chronologie? Quand est-ce que Loki et Le faucon et le soldat d’hiver recommencer le tournage? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Jetez un œil dans les coulisses du DC’s Legends of Tomorrow finale de la saison cinq «Swan Thong» avec Sisqo.

Marvel Studios aura Loki et Le faucon et le soldat d’hiver remise en production à partir de juillet.

Valiant Comics s’associe à Displate pour proposer des affiches métalliques de divers Univers vaillant personnages comiques.

DC Comics ne distribuera plus via Dimaond Comics le leader de l’industrie dans la distribution de bandes dessinées.

Marvel Comics cherche à savoir si le X Men scélérat Magnéto est capable de vivre ThorLe marteau Mjolnir.

Certains Crise sur des terres infinies oeuvre de George Perez et Jerry Ordway est mis aux enchères pour BLM.

Jerad S. Marantz a partagé un autre design de personnage inutilisé intéressant pour Dormammu dans Docteur étrange.

Patrick Schumacker veut Harley Quinn la saison 3 s’ouvre avec une scène se moquant de la réunion de la mairie de Los Angeles.

