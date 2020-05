Superhero Bits: Darkseid dans Zack Snyder’s Justice League, No Batwoman et Supergirl Crossover la saison prochaine et plus

Y aura-t-il un Super Girl et Batwoman crossover la saison prochaine sur The CW? Quel État organise encore une grande convention de bande dessinée en juillet? Vous voulez voir toute la liste des Concours des champions de Thor: Ragnarok? Veut entendre Spider-Man: dans le Spider-Verse producteur Phil Lord et Paul Scheer parler de Spider-Ham? Volonté Darkseid être dans Zack Snyder«S Ligue de justice? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Le casting de Stargirl parle de la nouvelle série DC Comics qui a commencé à être diffusée à la fois sur The CW et DC Universe.

Batwoman showrunner Caroline Dries dit qu’il n’y aura pas de croisement avec Super Girl passe la saison prochaine

Aleksi Briclot partagé cet art conceptuel de Rocket Raccoon dans une conception alternative pour le costume du royaume quantique.

Pour certaines raisons, Bande dessinée de Tampa Bay qui se passe en juillet, car la Floride est le foyer de mauvaises décisions.

Mr. Sunday Movies traverse certains des moments de bande dessinée les plus controversés de l’histoire de la culture pop.

Pour le mois de la fierté, un assortiment important de titres primés et nominés aux GLAAD sortira Univers DC.

Artiste de concept Andy Park a montré cette œuvre d’art de la liste des Thor: RagnarokConcours de champions.

Spider-Man: Venin maximum sur Disney XD apporte Moon Knight dans le monde animé Marvel.

