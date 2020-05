Superhero Bits: Alternate ‘Iron Man 2’ Suitcase Armor, ‘Harley Quinn’ Tabs a Jab at Snyder Cut Bros & More

Comment l’animation Harley Quinn série se moquent du côté le plus méchant de La coupe Snyder bros? Pourrait Homme chauve-souris battre Homme de fer dans un combat? Comment Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver presque ouvert? Quand est-ce que Les éternels Les ensembles LEGO commencent à arriver? De quel personnage Le flash revient avant la fin de la saison? Y a-t-il une chance merveille les films ne reprendront pas la production avant l’année prochaine? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici un premier extrait d’un épisode à venir de Teen Titans Go! mettant en vedette l’animation Ligue de justice.

Dan Slott a annoncé son intention de cesser d’écrire sur le Homme de fer série de bandes dessinées cet été.

Holy Curbside-Takeout, Batman! de drôle

Batman & Robin est sorti en croisière dans le classique 1966 Batmobile et s’est arrêté pour prendre des plats à emporter aussi.

Le flash showrunner Eric Wallace confirmé Joseph Carver reviendra au spectacle avant la fin de la saison.

Dave Gibbons a participé à une nouvelle interview pour DC Daily pour parler Watchmen et sa collection de bandes dessinées.

Un nouveau clip du Harley Quinn série animée moquée La coupe Snyder bros et The Last Jedi haineux.

Voici une première version du design de l’armure de valise de L’homme de fer 2 de l’artiste Ryan Meinerding.

Barry Allen envisage un plan pour sauver Iris du Mirrorverse dans le nouveau synopsis de Le flash saison finale.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: