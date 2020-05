Superhero Bits: ‘Agents of SHIELD’ aura plus de liens MCU, un nouveau flipper ‘TMNT’ et plus

Vous voulez voir tous les camées de Batman dans Teen Titans Go!? Y aura-t-il plus Univers cinématographique Marvel tie-ins pour la dernière saison de Agents du SHIELD? Y a-t-il de sérieuses discussions à HBO Max sur David AyerCoupe de Suicide Squad? Fait Hugh Jackman jamais porter ce jaune Carcajou costume? Comment Homme de fer et Capitaine AmériqueLes arcs des personnages se comparent MCU? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

DC Kids a collecté tous les Homme chauve-souris camées des quatre premières saisons de l’animation Teen Titans Go! séries

Watchmen arrive bientôt sur Blu-ray / DVD, et Entertainment Weekly a un aperçu de l’une des fonctionnalités spéciales.

Découvrez quelques-unes des recettes surpuissantes dans Marvel’s Mangez l’Univers livre de cuisine, disponible à l’achat.

Agents du SHIELD les producteurs ont confirmé ici qu’il y aura de nouveaux liens avec le Univers cinématographique Marvel.

Il y a un nouveau tueur Teenage Mutant Ninja Turtles flipper bientôt publié par Stern Pinball.

La finale de la saison de DC’s Legends of Tomorrow a un camée par le chanteur de « Thong Song » Sisqo pour certaines raisons.

Variante inutilisée pour le look de héros de Harley Quinn. C’était une balançoire et une miss, mais j’ai toujours aimé ses couleurs classiques. #birdsofprey #harleyquinn pic.twitter.com/eFPbe9xBTW – Greg Hopwood (@greghops) 21 mai 2020

Artiste de concept Greg Hopwood partagé inutilisé Oiseaux de proie art conceptuel puisant dans Harley QuinnLes racines.

Ligue de justice, Batman Forever, et Batman revient quittent HBO Max peu de temps après le lancement.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: