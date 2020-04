Superhero Bits: Abandoned Silver Surfer Movie Concept Art, Fake Infinity Gauntlets Explained & More

Saviez-vous qu’il y avait un Surfeur d’Argent film avec Ewan McGregor c’était une fois dans les travaux? Quand est Godspeed retournant à Le flash cette saison? Pourquoi la naissance de Professeur Hulk inclus dans Avengers: Infinity War? Quel acteur a le plus de rôles de bande dessinée à son actif? Pouvez Mante Aidez-moi Gamora rappelez-vous comment elle se sent Star-Lord? Vous voulez aider les boutiques de bandes dessinées canadiennes? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Tempête a rejoint Concours de champions Marvel, mais dans sa forme méchante de Pyramid X. Découvrez ses mouvements.

Le Comic Legends Legal Defence Fund lance # Canucks4Comics pour aider les magasins de bandes dessinées canadiens.

Dans le 17e épisode à venir de la première saison de Batwoman, J’arrive 3 mai, une mission secrète se déroule.

Geoff Johns est confirmé pour produire le mystérieux La lanterne Verte série pour le service de streaming HBO Max.

Découvrez comment dessiner Joker de l’artiste DC Comics Dexter Soy, c’est-à-dire si vous avez 13 minutes pour essayer.

Gina Prince-Bythewood (probablement de manière inexacte) pense que le Argent et noir spin-off pourrait être sur Disney +.

Ce sont quelques-uns des premiers concepts que j’ai faits pour Thor dans Fin du jeu qui l’ont fait, c’était une expérience folle d’imaginer son voyage et son état émotionnel à l’époque, car même Ragnarok avait à peine commencé à filmer, mais j’avais besoin d’intégrer le 5 + années de perte et ptsd. Aussi, #crocs. pic.twitter.com/9Qnoyfg28j – Wesley Burt (@wesburt) 22 avril 2020

Artiste de concept Wesley Burt partagé plus de designs et de tests de garde-robe pour Bro Thor de Avengers: Fin de partie.

Grant Gustin a confirmé que le méchant Godspeed reviendra dans le 18e épisode de cette saison de Le flash.

