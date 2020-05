SUPERGIRL conclura numériquement avec le numéro 42

Crédit: DC



DC Super Girl série en cours est toujours prévu de conclure avec le problème # 42, comme annoncé dans les sollicitations originales de l’éditeur en mai 2020, mais maintenant les deux derniers numéros de la série ne seront publiés sur les plates-formes numériques que dans le cadre du calendrier révisé de fermeture post-distribution de l’éditeur.

Supergirl # 41 sera sur les plateformes numériques exclusivement le 26 mai et émettra # 42 le 30 juin.

Les deux numéros, cependant, seront inclus dans la prochaine édition collectée à la fois en version papier et numérique.

Actuellement écrit par Jody Houser, voici la sollicitation originale de la conclusion de la série.

Crédit: DC



SUPERGIRL # 42

écrit par JODY HOUSER

art par RACHAEL STOTT

couverture par CARMINE DI GIANDOMENICO

couverture de variante de papier cartonné par DERRICK CHEW

Considérée comme une menace par l’armée américaine, Supergirl est maintenant une méchante recherchée! Le général Corvid est venu pour notre héros – et elle n’abandonnera pas jusqu’à ce que Kara soit partie pour de bon. Pendant ce temps, le super orage fait rage plus fort que jamais, tandis que des centaines restent impuissants contre lui. Supergirl peut-elle prouver qu’elle est le héros que les gens croyaient autrefois être? Ou va-t-elle laisser tomber tout le monde, y compris elle-même? Découvrez-le dans la conclusion de la série palpitante!

3,99 $ US | 32 PAGES

HOUSSE VARIANTE POUR CARTE 4,99 $ US

FC | DC

QUESTION FINALE