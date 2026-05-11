Super Mario Spikers, le jeu annulé où Yoshi plaquait et Waluigi piétinait Mario

Dans l’imaginaire collectif, Nintendo garde une main ferme sur ce que ses personnages peuvent faire, et surtout sur la manière dont ils le font. Une image presque scolaire, nourrie par des anecdotes qui circulent depuis des années dans le jeu vidéo. Dans le récit qui nous occupe, tout part de cette idée, celle d’une entreprise longtemps méfiante face à la violence, même quand elle est stylisée, comique, ou recouverte de couleurs vives.

Le texte évoque un exemple devenu emblématique: Shigeru Miyamoto aurait voulu que, dans GoldenEye 007, les joueurs se serrent la main à la fin d’une partie. Une manière de rappeler que la rivalité doit rester un jeu, et que la fin du match doit effacer les impacts. Le même texte note que la firme a ensuite ouvert un peu plus ses miras, citant Splatoon, un shooter qui contourne la brutalité réaliste en la remplaçant par une esthétique ludique. Mais, même dans ce contexte, un projet précis aurait franchi une ligne rouge. Son nom, presque un aveu: Super Mario Spikers.

Dans les bureaux de Next Level Games, l’après-Mario Strikers Charged

La scène se déplace au Canada, dans les locaux de Next Level Games. Le récit situe l’action all por 2007, au moment où le studio bénéficie déjà d’une popularité confortable. Le texte insiste sur une dynamique: l’équipe vient de marquer des points avec Super Mario Strikers, puis avec sa suite sur Wii, Mario Strikers Charged, décrite comme un football arcade au mode online accrocheur, porté par des pouvoirs spéciaux spectaculaires.

Dans cette ambiance de réussite, Nintendo se montre, selon le récit, particulièrement satisfait et accorde au studio une grande liberté créative pour son projet suivant. Le texte parle d’une carte blanche, présentée comme une récompense directe au succès de la formule Strikers. Pour Next Level Games, l’idée paraît naturelle: continuer à explorer un Mario sportif, mais en accentuant une tonalité plus rugueuse, plus agressive que dans les itérations plus policées du plombier sur les courts de tennis ou les greens de golf.

Cette orientation n’est pas une simple variation cosmétique. Dans l’univers Strikers, l’énergie est déjà plus électrique, plus heurtée, plus contact. Le texte suggère que l’équipe veut pousser ce curseur encore plus loin. Et qu’à force de chercher la surenchère, elle finit par se rapprocher d’un territoire que Nintendo contrôle traditionnellement avec prudence: la représentation de la violence, même lorsqu’elle est caricaturale.

Un jeu de volley qui absorbe un ancien projet de catch, WWE Titans

Le récit décrit un cheminement créatif qui commence de façon presque innocente: un jeu de volley avec les personnages de Mario. Puis, progressivement, le projet se met à absorber des idées d’un autre jeu, plus radical, resté dans les tiroirs du studio: un projet annulé de lucha libre et de fantasy connu sous le nom de WWE Titans.

C’est là que le concept bascule. Au lieu de se limiter à l’échange de balles et à la mise en scène sportive, le jeu se teinte d’une logique de spectacle proche du ring: provoquer, bousculer, humilier, gagner par domination physique autant que par le score. Le texte présente cette hybridation comme une évolution logique si l’on regarde l’écosystème Nintendo: après tout, Super Smash Bros existe déjà comme un espace où les personnages se frappent, tombent, reviennent, sans que l’ensemble ne soit perçu comme une violence réaliste.

Mais Super Mario Spikers aurait cherché autre chose qu’un combat abstrait. Le texte insiste sur l’idée de fausse violence et sur la promesse d’un sport de contact pensé comme un show, avec une foule et une mise en scène qui évoque la muchedumbre de un programa de televisin. Autrement dit: un Mario qui ne se contente plus de rivaliser, mais qui joue à la bagarre sous les projecteurs, dans une dramaturgie de divertissement.

Yoshi en suplex, Waluigi qui écrase Mario, et la ligne rouge Nintendo

Ce qui a surtout retenu l’attention, c’est l’imagerie associée au projet. Le titre du contenu RSS résume la raison de la controverse: Yoshi y ferait un suplex, et Waluigi marcherait sur la poitrine de Mario. Des gestes très codifiés, directement empruntés au catch, où l’exagération sert le spectacle. Mais transposés à l’univers Mario, ils changent la température émotionnelle: on n’est plus dans la bousculade bon enfant, on est dans la prise humiliante, dans l’écrasement, dans une domination affichée.

Le texte laisse entendre que même si Nintendo a accepté, au fil du temps, des formes de confrontation stylisée, il existe un seuil où l’agressivité devient trop lisible, trop frontale. L’idée de voir Yoshi exécuter une prise de suplex, ou Waluigi piétiner Mario, renvoie à une violence qui ne se cache plus derrière une métaphore. Elle est comprise instantanément, même sans jauge de dégâts ni sang: le geste raconte une intention.

Dans cette perspective, la question n’est pas seulement celle de la violence, mais celle de la cohérence de marque. Mario est un personnage élastique, capable de tout essayer, mais il reste un symbole central de Nintendo. Le récit suggère que Super Mario Spikers, en accentuant l’agressivité au-delà du cadre habituel des sports Mario, a fini par heurter la représentation que Nintendo veut préserver de ses figures les plus visibles.

Un projet stoppé au stade du pitch, et une histoire qui survit par fragments

La trajectoire du jeu s’interrompt vite. Selon le texte, le projet no pas de la fase de pitch a Nintendo. Autrement dit, l’idée n’aurait pas dépassé ce moment où un studio présente un concept, une direction, parfois une démonstration, pour obtenir un feu vert. Le récit emploie une formule nette: Nintendo aurait donné carpetazo au projet, l’aurait refermé.

Ce détail est central, parce qu’il explique pourquoi Super Mario Spikers reste une légende de coulisses plus qu’un jeu connu du public. Quand un projet s’arrête au pitch, il n’a souvent ni campagne, ni sortie, ni même trace officielle durable. Ce qui en reste, ce sont des descriptions, des souvenirs, parfois des images ou des séquences évoquées dans des récits secondaires. Le texte annonce que todo lo que ha trascendido relève de ces fragments, sans détailler plus loin dans l’extrait fourni.

Le paradoxe, c’est que cette annulation raconte aussi la liberté accordée, puis retirée. Next Level Games aurait reçu une grande marge de manœuvre après le succès de Strikers, mais cette marge se heurte à une réalité: dans l’écosystème Nintendo, l’expérimentation a des limites quand elle touche aux gestes, aux symboles et à la tonalité associée aux personnages. Super Mario Spikers devient alors un cas d’école, non pas d’un échec technique, mais d’un arbitrage éditorial, celui d’un propriétaire de licence qui protège son univers en fixant ce qu’il juge montrable.

Dans le récit, l’histoire se lit comme une scène coupée, un jeu qui aurait pu exister dans une autre chronologie, où le sport Mario bascule franchement dans le show de combat. Elle se termine sur cette idée simple: il existe des coups que Nintendo ne veut pas voir portés par ses icônes, même quand ils sont exécutés par Yoshi ou Waluigi, même quand tout le monde sait que, dans ce monde-là, on se relève toujours.