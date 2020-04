Super-héros de film (et méchants) qui éclipsent leurs homologues de bandes dessinées

Un autre troisième limon Marvel semi-obscur mais assez cool, la bande dessinée Valkyrie est un membre clé des Defenders classiques et pas beaucoup d’autre.

Nous ne frappons pas Brunnhilde, la bande dessinée classique Valk – c’est un personnage culte avec des tonnes de potentiel qui a rarement eu la chance de briller.

D’autre part, Valkyrie de Tessa Thompson, qui a fait ses débuts en Thor: Ragnarok, est l’un des meilleurs exemples du MCU d’un nouveau personnage réinventant un vieux concept très attrayant.

Queer, fougueux et un dur à cuire absolu avec n’importe quelle arme que vous lui tendez, Valkyrie de Thompson était assez difficile à entraîner avec Hulk (faisant écho à l’amitié de leurs homologues de la bande dessinée) et aussi un peu plus hardcore que même Thor lui-même.

La performance magnétique de Thompson ne fait pas de mal à coup sûr – mais la magie du concept de personnage prenant un arc presque inverse de Thor tout en le complétant d’une manière que l’ensemble des Warriors Three n’a jamais fait à l’écran était palpable dès le départ.

Maintenant le roi d’Asgard dans le MCU, la recherche de Valkyrie pour une reine dans Thor: Amour et tonnerre fait revenir Jane Foster de Natalie Portman dans le rôle de Thor – tandis que dans les bandes dessinées, elle est récemment arrivée au pouvoir en tant que nouvelle Valkyrie.

Vous ne savez jamais comment les bandes dessinées imiteront les films – et vice versa.