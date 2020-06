‘Sunset Boulevard’ est un chef-d’œuvre glorieusement gothique de la satire sociale – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Sunset Boulevard

Où vous pouvez le diffuser: Crépiter

Le Pitch: Billy Wilder dirige une satire délicieusement macabre d’Hollywood avec Gloria Swanson dans le rôle de la diva délirante Norma Desmond, qui vit dans un manoir délabré et aspire à un retour sous les projecteurs. William Holden est le jeune écrivain Norma qui se prépare à son retour à Hollywood, et qui rencontre finalement une fin tragique.

Pourquoi il est essentiel de visualiser la quarantaine: Le chef-d’œuvre de la satire sociale de Billy Wilder, Sunset Boulevard est une horreur gothique rencontre un film noir qui est conçu comme un polar, mais la question concerne moins le coupable d’un crime que le système impitoyable d’Hollywood qui conduirait une diva vieillissante à la folie.

Oh, nostalgie, le grand albatros d’Hollywood. Cette aspiration pour un temps avant le nôtre est intégrée dans le tissu hollywoodien, des remakes brillants et reconditionnés des classiques des années 80 bien-aimés aux hommages et hommages sans fin qui transforment la culture pop en monnaie. Même dans le soi-disant âge d’or d’Hollywood, les gens regardaient avec émotion les jours du cinéma silencieux et se demandaient à quel point c’était mieux à l’époque. Aucun film n’a mieux capturé la malédiction empoisonnée de la nostalgie que Sunset Boulevard et son manoir gothique en ruine dans lequel vit la diva fanée de Swanson, Norma Desmond. Décrite par le scénariste en difficulté de Holden, Joe Gillis, comme un «grand éléphant blanc d’un endroit» qui ressemblait à «Miss Havisham dans sa robe de mariée pourrie et son voile déchiré, l’enlevant du monde, car elle avait reçu le feu vert « , Ce luxueux manoir délabré est celui dans lequel nous pourrions tous nous retrouver piégés, Sunset Boulevard prévient, si nous sommes retenus captifs par notre nostalgie.

Le film s’ouvre avec le corps de Joe Gillis flottant dans une piscine alors qu’il raconte les circonstances de sa mort d’au-delà de la tombe. Cela a commencé lorsque Joe, un scénariste malchanceux qui a du mal à payer son loyer, échappe à quelques hommes de repo en se transformant dans l’allée cachée de Norma Desmond, une ancienne star de cinéma muette qui a pratiquement disparu du monde. Mais quand elle apprend que Joe est scénariste, Norma s’accroche immédiatement au jeune homme et l’embauche pour styliser son gros véhicule de retour.

Tout comme Joe, Wilder nous entraîne lentement dans l’orbite d’un autre monde de Norma, jusqu’à ce que la réalité semble lointaine. Norma vit joyeusement parmi les ruines de son ancienne gloire, vêtue décademment de robes de soie et servie par son fidèle majordome, Max von Mayerling (Erich von Stroheim), qui se révèle plus tard être l’un de ses anciens maris et le cinéaste qui l’a découverte la première fois. . Bien que l’histoire se déroule un peu comme un conte d’horreur gothique classique, Sunset Boulevard tient une conversation cinématographique avec la vie réelle qui l’a inspirée – Swanson était elle-même une ancienne star silencieuse dont la carrière se déroulait un peu comme Norma, oubliée par le monde une fois qu’elle n’était plus une ingénieuse de cinéma muet aux yeux de biche. Ce n’est qu’un peu ironique que la performance effrayante et tour de force de Swanson en tant que Norma Desmond soit son rôle le plus acclamé et le plus aimé.

Sunset Boulevard est autant un réquisitoire contre les dangers de la nostalgie que contre le froid système de studios hollywoodiens qui mâcherait et cracherait les actrices une fois qu’elles auraient dépassé leur apogée. Mais malgré ses commentaires perspicaces sur le vieillissement et les concepts creux de la beauté, Sunset Boulevard n’a pas vraiment changé beaucoup la façon dont les actrices vieillissantes étaient traitées à Hollywood, et deviendrait plutôt un précurseur intéressant de tout le sous-genre «hagsploitation» de femmes autrefois glamour et mentalement instables qui terrorisent ceux qui l’entourent. Mais incisif et troublant de Billy Wilder Sunset Boulevard sert toujours l’un des meilleurs commentaires satiriques sur Hollywood à ce jour.

Articles sympas du monde entier: