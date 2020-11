Sunil Chhetri se prépare sérieusement pour ISL, dit que rester dans la bulle «  n’est pas facile  » – Football

Rester dans une bulle bio «n’est pas facile», mais le capitaine de football indien Sunil Chhetri se prépare pour la prochaine Super League indienne, faisant tout ce qu’il faut pour une campagne réussie avec sa franchise Bengaluru FC. Qu’il s’agisse de deux sessions de formation et de lecture de livres, ou de regarder A Life On Our Planet du célèbre diffuseur et historien Sir David Attenborough, le joueur de 36 ans a été un homme occupé pendant les trois dernières semaines de la quarantaine de l’équipe à Goa.

« C’est notre troisième semaine dans la bulle bio et je dois avouer que ce n’est pas facile mais bien sûr nécessaire », a déclaré Chhetri dans une vidéo qu’il a postée sur son compte Twitter. «Nous faisons des sessions à double temps et nous faisons de notre mieux en tant qu’équipe pour être aussi en forme que possible avant le début du tournoi.»

L’événement basé sur la franchise commence dans l’État côtier le 20 novembre avec un match entre ATK Mohun Bagan et Kerala Blasters. La 7e édition du tournoi se tiendra dans trois sites de Goa et non à travers le pays en raison de la pandémie COVID-19.

«Il ne reste plus que 10 jours et je suis sûr que vous attendez tous l’ISL comme moi et toute l’équipe. « Parmi tout cela, je fais de mon mieux pour trouver du temps pour moi. Je viens de terminer la lecture d’un joli livre – The Body de Bill Bryson – et je le recommande vivement », a déclaré l’attaquant en tenant le livre.

«De plus, moi et ma femme, nous venons de terminer« Une vie sur notre planète »de Sir David Attenborough et c’est exceptionnel. Nous passons tellement de temps sur les réseaux sociaux et à regarder la télévision que je vous recommande de passer une heure et demie à regarder la carrière de Sir David Attenborough.

«Vous regardez, je ne vais pas renverser les haricots, c’est une série incroyable, surtout les jeunes. S’il vous plaît, laissez-vous tenter et je suis sûr que vous trouverez que votre temps en vaut la peine. Et je dois avouer ou admettre que ni Bill Bryson ni Sir David ne m’ont payé quoi que ce soit pour faire cela.

Chhetri, actuellement le deuxième meilleur buteur du monde parmi les footballeurs actifs – seul le Portugais Cristiano Ronaldo est devant lui – sera le fer de lance du défi des anciens champions du Bengaluru FC lors de la prochaine édition de l’ISL. Le Bengaluru FC, connu pour sa configuration professionnelle depuis son arrivée sur la grande scène il n’y a pas si longtemps, a remporté le tournoi en 2018.

Partager : Tweet