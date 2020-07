Sunderland confiant de signer un joueur de 26 ans avec un superbe record en Ligue 1; contrat offert – .

Photo de Stephen McCarthy / Sportsfile via Getty Images

Sunderland est de plus en plus confiant de signer l’international de la République d’Irlande Aiden O’Brien après sa libération par Millwall la semaine dernière, selon Northern Echo.

Étant donné que Chris Maguire était le seul membre de l’équipe de Phil Parkinson à avoir doublé lors d’une campagne 2019/20 décevante, les fidèles des Black Cats n’ont pas besoin de nous pour leur dire que les renforts d’attaque sont un must cet été.

Heureusement, un attaquant ayant fait ses preuves au niveau de la Ligue 1 est soudainement disponible pour absolument rien.

Après avoir chuté dans l’ordre hiérarchique à Millwall, O’Brien a quitté la fosse aux lions la semaine dernière.

Son contrat a expiré après la fin de la saison de championnat.

Et, selon The Echo, l’agent libre de 26 ans a déjà eu des entretiens avec un certain nombre de clubs; bien qu’il y ait une croyance croissante à l’intérieur du Stadium of Light que Sunderland peut lutter contre la concurrence pour la signature de l’Irlandais.

Les géants de Wearside ont même offert un contrat à O’Brien, dans l’espoir que l’attaquant polyvalent puisse reproduire sa formidable forme de League One de 2015 à 2017.

Photo de Sebastian Frej / MB Media / Getty Images

En deux ans dans le troisième niveau, O’Brien a marqué 23 buts, renvoyant Millwall à la promotion via les barrages.

« C’est difficile dans tous les sens parce que vous avez un joueur qui a si bien fait pour vous et pour le club, et ce que le club signifie pour Aiden », a déclaré le patron des Lions Gary Rowett à News at Den en réagissant à la sortie d’O’Brien.

«Aiden a un crédit énorme. Certaines personnes à qui on dit [they are being released] peut-être avoir le droit de ne pas être aussi professionnel, mais il a été absolument génial autour de la place et cela montre à quel point il est un bon personnage et ce qu’il pense du club.

Photo de Chloe Knott – Danehouse / Getty Images

