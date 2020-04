Sun Yang risque de voir sa suspension doubler après une infraction signalée, natation chinoise

Le nageur chinois controversé Sun Yang pourrait voir sa suspension doublée, des responsables mondiaux antidopage enquêtant sur une violation apparente de son interdiction actuelle.

Sun purge actuellement une suspension de huit ans après que le Tribunal arbitral du sport l’a reconnu coupable de falsification du processus de contrôle du dopage.

Le joueur de 28 ans court le risque de voir son interdiction doubler à 16 ans, après que des informations ont fait savoir qu’il avait rejoint l’équipe nationale chinoise pour un camp d’entraînement de trois mois.

L’une des règles les plus élémentaires pour purger une interdiction de dopage est qu’en plus d’être incapable de concourir, l’athlète n’est pas non plus autorisé à s’entraîner avec ses équipes nationales pendant la durée de la suspension.

Selon le code strict de l’Agence mondiale antidopage (AMA), l’entraînement de Sun avec l’équipe nationale chinoise signifierait un doublement instantané de la pénalité existante, ce qui mettrait sûrement fin à sa carrière.

L’Association chinoise de natation (CSA) a rapidement retiré son invitation à Sun, mais cela n’a pas empêché l’AMA de lancer une enquête sur ce qui se passe exactement en Chine.

Le CSA a été contraint de retirer rapidement son invitation au Sun Yang interdit (AAP)

« Sur la base du Code de l’AMA, Sun Yang a été interdit de compétition après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS). Cela ne changera pas lors de l’appel de Sun Yang devant le Tribunal fédéral suisse contre la décision du TAS. Le précédent No Le document .49 est donc invalide « , a déclaré le CSA dans un communiqué.

« Lorsqu’un athlète a été déclaré inéligible, les termes de l’article 10.12.1 du Code mondial antidopage s’appliquent. Nous effectuons un suivi auprès des autorités compétentes pour établir les faits dans cette affaire », a indiqué l’AMA. Le Sunday Telegraph.