Summer Game Fest est une saison d’annonces de jeux, de célébrations

2020 ne s’est pas exactement déroulé comme nous l’avions imaginé. L’année était censée être un début pour la nouvelle génération de consoles – Sony vantant même «des centaines d’événements de consommation» à la lumière de son absence à l’E3 – mais la pandémie COVID-19 ne se souciait pas exactement de ceux ou des plans de marketing de quelqu’un d’autre pour l’année. Participez au Summer Game Fest, une saison de quatre mois de célébration de jeux qui ne nécessite pas de voyage, de réservation d’hôtel ou d’interaction physique. L’événement comprendra des annonces, des démos, des offres, des événements en jeu et plus de surprises au cours des quatre prochains mois.

Geoff Keighley, le drapeau de ralliement de l’industrie des jeux, a travaillé à la mise en place du Summer Game Fest à la lumière des annulations d’événements de cette année. Il ne voulait pas que 2020 soit la première année sans un «grand moment magique dans toute l’industrie», il a donc créé le festival numérique ultime d’événements de jeux pour donner aux développeurs, éditeurs, fans et à tous les acteurs de l’industrie des jeux un point de ralliement. cette année.

Il est temps de jouer l’avenir. pic.twitter.com/JZiPToqpjM – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 1 mai 2020

Keighley indique clairement que Summer Game Fest n’est pas un spectacle unique. Ce n’est pas un remplacement pour l’E3, la gamescom ou un certain nombre d’autres événements annulés, mais plutôt un drapeau qui peut survoler plusieurs événements tout au long de l’été; une sorte de plaque tournante et de structure pour les annonces à venir cet été qui offrent un débouché pour les exposants qui se sont retrouvés en difficulté lorsque COVID-19 a frappé.

Il comprendra une vitrine pour les développeurs avec l’ancien partenaire de l’E3 et les directeurs créatifs iam8bit, ainsi que la finale du Summer Game Fest à la gamescom Opening Night Live le 24 août, passant de la saison d’événements de Keighley à l’événement numérique de la gamescom plus tard cette année.

La première phase du festival comprend quelques grands noms de l’industrie du jeu, dont CD Projekt RED, 2K, Betheseda, Bungie, Activision, EA, Warner Bros.et même PlayStation. Il reste à voir à quelle portée et à quelle échelle chacune de ces sociétés participe, mais cela conduit à des spéculations très excitantes sur les révélations entourant la prochaine extension majeure de Destiny, la PlayStation 5, et quoi que Warner Bros ait gardé sous encapsule depuis si longtemps dans divers studios.

LA PHASE 1 pic.twitter.com/GLM0huFLBg – summergamefest (@summergamefest) 1 mai 2020

Launcher rapporte que Keighley veut que le Summer Game Fest soit un «modèle open source» qui encourage la participation et tout le monde à se joindre à lui sous sa bannière. Il a également mentionné que l’interactivité est la clé. « L’interactivité est vraiment au cœur de cela », a déclaré Keighley. « Je ne vois pas cela comme une simple collection d’événements numériques ou une ferme de liens. » C’est l’une des choses les plus importantes qui manquent lors de l’annulation d’événements physiques, c’est la possibilité pour les gens de mettre la main sur les jeux et la technologie à venir. Comment cela se traduit exactement au Summer Game Fest n’a pas encore été détaillé.

Dans une interview avec GameIndustry.biz, Keighley a expliqué la raison pour laquelle il s’agit d’une émission de quatre mois et non d’un seul événement ou de quelques jours de révélations et d’annonces. «Il semblait clair que les sociétés de jeux allaient toujours organiser des événements. Mais pendant un certain temps, il n’était pas clair si leurs délais avaient changé à cause du coronavirus et du travail à domicile. La démo qu’ils allaient faire pour l’E3 est probablement la première chose qui est coupée de leur calendrier de production car ils essaient toujours de se rencontrer [deadlines]. Il y a donc eu beaucoup de conversations entre toutes les plateformes et les éditeurs sur ce qu’ils allaient faire. Et il est devenu clair que tout n’allait pas durer jusqu’à deux ou trois jours où tout allait se passer. » Il dit que l’idée d’un spectacle de 90 minutes et que les lumières s’éteignent est une vue très «old school» qui ne correspond tout simplement pas à ce dont nous avons besoin en ce moment.

Vous pouvez vous rendre sur le site Summer Game Fest pour vous inscrire aux mises à jour lorsque le calendrier est publié et mis à jour afin que vous puissiez suivre tout au long de l’été avec vos développeurs et éditeurs préférés. Le Summer Game Fest sera un événement à surveiller, car il pourrait très probablement devenir le modèle de la façon dont les événements grand public seront structurés à l’avenir. Keighley ne sait pas à quoi ressemblera l’avenir de la série une fois août venu, mais il est certain qu’il continuera de s’associer avec des éditeurs et des développeurs et sera une voix de ralliement pour l’industrie dans les années à venir.