Sumit Nagal revient sur Arthur Ashe, cette fois il affronte Dominic Thiem – Tennis

Sumit Nagal a clairement expliqué pourquoi il souhaitait rester en Allemagne et ne pas rentrer chez lui en Inde lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé à s’emparer du monde en mars: non seulement il se sentait plus en sécurité dans le pays européen, mais il a également prédit qu’il le ferait. être capable de retourner au tennis beaucoup plus tôt s’il restait sur place. Il avait raison, et la décision a été un facteur clé pour que l’Indien de 23 ans remporte son premier match du Grand Chelem à l’US Open de New York mardi, la première fois en sept ans qu’un joueur indien en simple franchit le premier. tour à un Chelem. Au deuxième tour, Nagal affrontera le n ° 3 mondial et le deuxième favori Dominic Thiem.

Nagal est retourné à la Nensel Tennis Academy de Peine, dont il a fait sa base d’entraînement, après la fin du match de Coupe Davis de l’Inde en Croatie début mars. Cela a permis à l’Indien non seulement de reprendre son entraînement physique et de tennis dès que les restrictions de verrouillage ont commencé à s’atténuer en Allemagne en mai, mais lui a également donné l’occasion de recommencer à jouer des matches de compétition à travers l’Europe, même si la tournée professionnelle est restée à un arrêt.

Le joueur indien le mieux classé en simple a participé à un tournoi international dès le mois de juin, remportant le PSD Bank Nord Open, un événement d’exposition local organisé en Allemagne. Il s’est ensuite rendu à Bâle en juillet pour s’entraîner davantage à faire des matchs à son actif à l’International Crossklinik Tennis Open avant de revenir à la tournée le mois dernier à l’ATP Prague Open, où il a perdu contre le triple champion de slam Stan Wawrinka en quart. finales.

Ainsi, alors même que ses compatriotes en Inde – et en fait de nombreux joueurs à travers le monde – ont été forcés d’attendre leur heure juste pour revenir sur le terrain (la plupart des joueurs indiens n’ont commencé à s’entraîner qu’à partir du mois dernier), Nagal était prêt pour le match depuis Juin. Cela a montré la façon dont il a joué lors de son affrontement de premier tour à Flushing Meadows. Nagal était allumé dès le départ, offrant un jeu pointu avec peu de traces de rouille.

« C’est sûr que c’était tout le plan derrière tout cela », a déclaré Nagal lorsqu’on lui a demandé si jouer des matchs compétitifs avant l’US Open avait joué un rôle dans sa victoire. «L’idée était d’être prêt pour la grande scène. S’entraîner et jouer des matchs d’exhibition ainsi qu’un Challenger (à Prague) avant l’US Open était le bon choix.

«Surtout les deux premiers sets étaient solides. Je suis sorti en jouant bien avec un pourcentage de service très élevé. J’ai respecté mon plan et j’ai fait ce qu’on m’avait dit et j’ai continué à faire les mêmes choses encore et encore », a déclaré Nagal à propos de sa victoire 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 contre l’Américain Bradley Klahn.

La dernière fois qu’un joueur indien en simple a atteint le deuxième tour d’un Chelem était également à l’US Open, lorsque Somdev Devvarman a remporté son match du premier tour en 2013.

«Cela fait longtemps», a déclaré Nagal. «Pour être honnête, je ne savais pas que cela faisait sept ans que nous avions gagné un match ici. Nous devons vraiment faire mieux. Nous devons gagner plus de ces matchs et avoir plus de joueurs dans le tableau principal des tournois du Grand Chelem à l’avenir.

Rohan Bopanna est quelqu’un qui a fait ça au cours des dernières années en double. Et le champion de double mixte de Roland-Garros 2017 était présent dans le coin de Nagal, ce qui l’a poussé à marcher lorsque son compatriote junior s’est dirigé vers le côté du terrain pour récupérer ses serviettes. Sans foule pour aider à faire couler le jus, Bopanna a joué ce rôle sous-estimé.

«J’avais juste besoin de cette énergie supplémentaire et cela m’a définitivement aidé», a déclaré Nagal. «C’était bien de l’avoir (Bopanna), Milos (Galecic, entraîneur de fitness) et Gaurang Shukla (physio) à mon coin. Ils étaient là aussi l’an dernier contre Federer.

Nagal aura besoin de tous – et peut-être de quelque chose de plus – pour le conduire à nouveau jeudi, pour son match de deuxième tour contre Thiem. Nagal a joué sur l’un des nombreux courts extérieurs mardi et sera probablement renvoyé devant l’un des deux tribunaux principaux pour sa rencontre contre l’Autrichien. Mais il y est habitué, ayant eu le goût de jouer contre Roger Federer au stade Arthur Ashe à l’US Open 2019. L’Indien a alors pris un coup contre les Suisses et a fait de même contre Wawrinka à Prague le mois dernier. Il espère faire à nouveau un spectacle contre un autre gros poisson.

« Je suis prêt et excité à jouer contre lui (Thiem) », a déclaré Nagal. «Cela va être amusant et le match me donnera une chance de voir où je me situe en termes de niveau de tennis.»