SumaiL et l’ancien stack Virtus Pro nommé Just Error, participeront aux éliminatoires fermés de la Ligue EPIC

Après des semaines de spéculations et de rumeurs tourbillonnant autour de l’avenir de SumaiL et de l’ancien roster de Virtus Pro, la programmation est finalement confirmée comme Just Error via un message d’EPICENTER.

Le noyau de la course dominante de deux ans de VP est maintenant réuni après une saison séparée. RAMZES666 rejoint ses anciens coéquipiers non[o]ne et Solo. L’agent libre SumaiL rejoint sa troisième équipe après son départ de cinq ans avec Evil Geniuses, et l’un des quatre meilleurs de SIC, Zayac, complète l’alignement.

🔥 « Just Error » sont invités aux éliminatoires fermés de la Ligue EPIC! L’équipe « Just Error » pour le match contre Yellow Submarine: 🇷🇺 Alexey « Solo » Berezin🇺🇦 Vladimir « Non[o]ne « Minenko🇷🇺 Roman » RAMZES666 « Kushnarev🇵🇰🇺🇲 Syed Sumail » SumaiL « Hassan🇰🇬 Bakyt » Zayac « Emilzhanov pic.twitter.com/0LL0YwxjVM – EPICENTER (@epicentergg) 11 novembre 2020

Selon Liquipedia, RAMZES et SumaiL reviendront à leurs anciens rôles de carry et de midlaner respectivement. RAMZES a été recruté chez Evil Geniuses en tant qu’offlaner, tandis que SumaiL a commencé la saison avec OG en tant que joueur de premier rang.

Non[o]ne sera celui déplacé vers la position hors voie. C’est un choix curieux, étant donné que RAMZES et SumaiL ont plus d’expérience en troisième position. SumaiL a joué le rôle brièvement pendant son mandat chez EG, tandis que RAMZES était en troisième position pour sa dernière équipe et remplaçait auparavant le hors-piste lorsqu’il jouait avec VP.

Étant donné que les trois joueurs ont eu leur juste part à mener leur équipe vers des victoires au cours des dernières années, la flexibilité et les avantages de ce tri-core sont élevés. Il n’y a pas encore de données publiques sur l’équipe, donc les rôles pourraient ne pas être gravés dans la pierre.

La toute première série officielle de l’équipe sera contre Yellow Submarine. Le meilleur des cinq commence à 6h du matin CT et le prix est une place à la Division 1 de la Ligue EPIC, avec une cagnotte de 500000 $ et des équipes de premier plan comme Team Secret, OG et Team Liquid en attente. La défaite signifiera une course dans la division deux, avec un prize pool réduit de seulement 50 000 $.

Alors que l’invitation directe de la pile et le support spécialement découpé dans les qualifications fermées du tournoi ont attiré les critiques de personnalités de premier plan dans le Dota 2 communauté, il est indéniable que c’est une perspective excitante pour les fans d’avoir un premier aperçu d’une super-équipe européenne potentielle.

Mais les équipes de stars ne sont pas garanties de gagner leurs qualifications. Il suffit de demander à PSG.LGD, par exemple, qui a perdu deux qualifications ouvertes au début du 2019-20 dota Saison Pro Circuit. Les performances de Yellow Submarine tout au long des qualifications ont été impressionnantes, et Just Error serait sage de tester les eaux avant leur test de descente ou de nage.

