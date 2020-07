Suivez votre temps de jeu sur PS4 avec ce site Web

Il existe un tas de sites Web non officiels offrant des fonctionnalités que, franchement, Sony devrait en standard. Les profils PSN, par exemple, fournissent un suivi approfondi des trophées, tandis que ce nouveau site Web documentera votre temps de jeu sur PlayStation 4. La configuration avec PS Timetracker est un peu compliquée, car vous devrez envoyer à un compte dédié une demande d’ami.

Une fois que le bot vous a accepté, votre temps de jeu sera suivi. Il convient de mentionner que vous devrez apparaître en ligne pour que cela fonctionne, de sorte que tous les jeux auxquels vous jouerez en cachant votre statut ne seront pas suivis. Le site Web divise vos données entre le nombre de sessions et le temps de jeu global, et vous pouvez afficher les ventilations quotidiennes et mensuelles.

Le site garde également un œil sur les sessions cumulatives de tout le monde, et vous pouvez voir les titres les plus populaires en juillet jusqu’ici. Sans surprise, la communauté a poussé The Last of Us: Part II directement au sommet, bien que les conifères comme Grand Theft Auto V et Fortnite ne soient pas loin derrière.

Nous sommes un peu inquiets de l’évolutivité de cette solution; le site Web ne suit actuellement qu’environ 2 000 joueurs, après tout. Néanmoins, en ce moment, cela semble fournir un service précieux que nous avons hâte d’ajouter Sony depuis un certain temps maintenant – essayez-le et faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous.