Suivez les retours du jour du scrutin d’aujourd’hui avec le nouveau widget de NBC News pour iOS 14

Pour ceux d’entre vous qui ne vivent pas aux États-Unis, c’est aujourd’hui le jour des élections. Si vous prévoyez de suivre les résultats sur votre appareil mobile tout au long de la soirée, de nombreuses applications d’actualités offrent une diffusion en direct telles que CNN, CBS News, Fox News, ABC News, NBC News et plus encore. Si vous ne voulez pas écouter les têtes parlantes donner leur analyse mais que vous voulez toujours être tenu au courant des derniers résultats des élections, NBC News dispose d’un widget pour les appareils qui fonctionnent sur IOS 14 d’Apple.

TechCrunch écrit que l’application NBC News vient de lancer une série de widgets «Décision 2020» qui permettront aux utilisateurs de personnaliser les résultats des élections à l’écran. Tout d’abord, bien sûr, vous devez avoir installé l’application NBC News; vous pouvez le faire en aller sur l’App Store et télécharger NBC News. Ensuite, accédez à un écran d’accueil avec beaucoup d’espace et appuyez longuement jusqu’à ce que les icônes commencent à trembler et à trembler. Appuyez sur la pastille «+» dans le coin supérieur gauche. En haut de l’écran se trouve une barre qui lit « Search Widgets » et vous devez taper NBC News. Vous verrez un widget qui parcourra une série d’informations basées sur les élections. Mais vous pouvez également personnaliser les données et installer plusieurs widgets, chacun affichant des résultats distincts.

Par défaut, le widget tournera à travers une série de contenu dans l’ordre suivant:

Planifiez votre vote

Moyenne du sondage national

Derniers sondages

Vote anticipé

Nouvelles sur les élections

Résultats des élections

Vous pouvez faire en sorte qu’un seul de ces titres apparaisse sur chaque widget en appuyant longuement dessus et en sélectionnant l’un des en-têtes ci-dessus sous l’option « Widget ». Si vous choisissez Résultats des élections, vous pouvez affiner davantage les informations pour recevoir les résultats pour tout le pays ou même de certains États qui pourraient influencer les élections d’une manière ou d’une autre. Vous pouvez mettre plusieurs widgets sur une seule page, puis utiliser la méthode susmentionnée pour personnaliser chacun d’entre eux.